Un petit village «saisonnier sur glace»

Rimouski est bien connu pour sa relation avec le fleuve Saint-Laurent, surnommé affectueusement la mer. L’été, la Promenade de la mer déborde de marcheurs déambulant sous les brises salées venues du large. L’hiver, cet endroit est plus tranquille. L’activité se déroule juste un peu plus loin... à même la banquise. La blancheur des glaces se fait voler la vedette par une mosaïque de points de couleurs ! Certaines années, près de 70 cabanes à pêche sont disposées au gré de l’instinct et des superstitions de chaque pêcheur. Certaines sont particulièrement bien décorées. D’autres sont très sombres, mais complètent à merveille le panorama en toute subtilité. Une visite au cœur de ce village « saisonnier sur glace », permet de découvrir une communauté animée par la passion de la pêche à l’éperlan. Ce petit poisson à la chair délicate appartient à une espèce voisine du saumon. Par les belles journées d’hiver, les nombreuses cabanes colorées sont ravivées par une certaine exaltation. À la fois des pêcheurs et des visiteurs. Tous sont curieux de connaître les résultats de la pêche !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : EF 70-200mm f/4L IS USM

Exposition : 1/125s à f/10

ISO : 250