Un retour en classe rempli de contradictions

À la suite des récentes annonces provinciales, certaines mesures s’allègent. Toutefois, un non-sens prend place. On nous demande de limiter nos contacts, de ne pas voir nos familles, de ne pas aller au cinéma ou dans un centre d’entraînement et on empêche les sports d’équipes et les sports d’intérieur. Mais on demande le retour dans les écoles du plus d’étudiants possible.

Un retour en classe qui reste non dirigé et à la discrétion de chacun des établissements d’études postsecondaires. Plusieurs inconvénients peuvent découler des cours à distance, mais somme toute, lorsqu’une institution prend le virage au sérieux et que les enseignants y contribuent, le résultat peut être surprenant.

L’école à distance fonctionne bien

Je me permets de parler par expérience et après avoir pu parler à plusieurs autres étudiants, de la facilité à suivre des cours à distance. Après plusieurs sessions dans cette situation, il est surprenant de voir la demande d’un retour massif dans les établissements alors que l’utilisation des outils virtuels commence à être acceptée et que la résistance au changement technologique commençait à s’estomper.

Courtoisie Guillaume Couture, étudiant

Qui plus est, un changement comme celui-ci, en plein milieu de session est très compliqué pour les étudiants. Plusieurs sont retournés en région, d’autres ont quitté les résidences étudiantes et certains ont même quitté le pays. Il est surprenant de voir le gouvernement demander un retour en classe des étudiants dans les établissements d’études postsecondaires alors qu’en même temps, on demande de limiter les déplacements interrégionaux.

Plus de contacts

Toutefois, un retour massif dans la métropole des étudiants et des enseignants sera aussi accompagné d’une plus grande utilisation des transports en commun, et donc, d’une proximité des gens.

De plus, ce changement est apporté en plein milieu de session et avec quelques jours de préavis. Un retour en présentiel doit donner le temps aux étudiants de se loger et de revenir en ville (et même au pays pour plusieurs).

De plus, si je me limite aux informations de mon institution, l'École de technologie supérieure (ÉTS), il est possible d’être exempté d’un examen présentiel pour quelques raisons très arbitraires. Certaines sont fondées, comme une situation médicale augmentant le risque et empêchant de fréquenter un lieu public.

Mais d’autres sont totalement subjectives, comme la distance de l’école tout au long de la session. Donc si quelqu’un vient de réussir à se libérer de son bail pour rentrer chez ses parents la semaine passée, désolé mon grand tu reviens à Montréal à la fin de la session.

De plus, les régions exemptées sont les régions très éloignées (Bas-Saint-Laurent, Saguenay–Lac-Saint-Jean, Abitibi-Témiscamingue, Côte-Nord, Nord-du-Québec, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine) ce qui veut dire qu’un étudiant qui est en Mauricie, dans la région de Québec, en Outaouais, en Estrie, au Centre-du-Québec, dans le nord des Laurentides ou de Lanaudière devra faire les quelques heures de voyagement, se déplacer entre régions et passer un examen pour rentrer par la suite chez lui puisqu’il n’aura pas de logement à Montréal et refaire la même chose le lendemain pour un second examen. Autant dire qu’il s’agit de situations optimales pour être disposé et en forme à passer un examen.

Des conditions inéquitables

De plus, si on passe outre cette situation, on arrive à l’iniquité des conditions d’évaluation. Certains seront évalués sur papier alors que d’autres le seront sur ordinateur (et non ce n’est pas à cause de mesures d’adaptation scolaires, mais bien simplement parce que certains sont plus loin de l’école). Il est donc supposé que l’accès aux notes de cours numérique soit identique à l’accès aux notes de cours papier.

Si on néglige l’impact environnemental de l’impression des centaines de pages de diaporamas de cours qui n’ont pas été imprimées lors de la session puisque le cours était principalement à distance et que l’utilisation d’un ordinateur est permise lors de cours présentiels, il reste que le média numérique possède plusieurs avantages.

Tout d’abord, il est impossible de mélanger toutes les pages, et celle-ci n’ont rien couté peu importe leur format, alors que pour économiser lors d’impression de diaporamas de cours, il est très standard d’imprimer 3 à 6 diapositives par feuilles, ce qui réduit grandement la taille des diapositives.

Mais la plus grande iniquité dans l’accès aux notes de cours numérique réside dans l’avantage classique que tous connaissent lors de recherche d’information dans un document, le célèbre « ctrl + F » qui permet de chercher les occurrences au sein d’un document sans avoir à manuellement relire toutes les informations.

Une telle situation engendre donc deux questions, la première étant pour les établissements scolaires (plus spécifiquement l’ÉTS puisque je me suis basé sur leur politique d’évaluation) : où est l’équité dans un mode d’évaluation hybride?

La seconde est pour le gouvernement : comment un retour en classe rapide des étudiants postsecondaire n’est pas en contradiction avec les autres mesures de distanciation sociale et de limitation de contacts et d’interactions publiques ?

Guillaume Couture

Étudiant au baccalauréat à l'École de technologie supérieure (ÉTS) Montréal.