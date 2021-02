Urgent besoin d’aide

Je lis votre courrier en prenant mon déjeuner tous les matins et j’aime beaucoup vos réponses. Je ne vous avais jamais écrit, mais là j’ai besoin de vos conseils. J’ai le cœur en miettes et j’ai besoin de réconfort pour m’aider à trouver un moyen de me faire pardonner une grave erreur.

Je suis une mère, grand-mère et arrière-grand-mère de 74 ans. J’avais reçu en cadeau une bague de bonne valeur que j’avais mise sur mon testament en la décrivant de façon précise. Et c’est cette bague qui est la cause de mon erreur.

Imaginez-vous que voulant jeter un œil sur celle-ci, je ne la trouvais plus. Comme malheureusement toutes les apparences indiquaient qu’il n’y avait que mon fils qui pouvait l’avoir subtilisée, je l’ai accusé de me l’avoir volée.

C’était la première fois de ma vie que je disais quelque chose d’aussi horrible à mon garçon que j’ai toujours aidé du mieux que je pouvais. J’aime tellement ma famille ! Je ne suis pas parfaite et peut-être que j’ai déjà fait des erreurs dans ma vie sans m’en rendre compte, mais faire du mal aux miens, ça, non !

Puis j’ai réalisé le mal que je lui avais fait ainsi qu’à sa famille en l’accusant de la sorte, même si je lui avais aussi affirmé que rien ne me ferait plus plaisir que de lui annoncer que je l’avais retrouvée. Devant son désarroi, je me suis précipitée auprès de lui pour m’excuser et lui demander pardon d’avoir osé penser ça. Je ne sais plus quoi faire d’autre pour réparer ma grosse bévue et ça me rend triste et malheureuse. C’est pourquoi je viens vers toi pour avoir un conseil et raviver mon courage dans les circonstances.

Grand-maman de Kedgwick, Nouveau-Brunswick

Je ne sais pas si j’ai bien décodé l’histoire, car elle contenait des informations plutôt nébuleuses. Mais je vais tenter deux scénarios pour vous permettre de cheminer. Comme la bague n’a jamais été retrouvée, le mystère demeure sur l’identité du voleur. Le fait que votre fils n’accepte pas vos excuses sincères ne donne pas une belle image de lui. Sans vouloir l’accuser, je signale qu’il arrive que des personnes ayant posé un geste répréhensible se réfugient dans l’indignation quand on les pointe du doigt.

Si vous avez perdu la bague, ou bien vous allez la retrouver un jour et vous renouvellerez vos excuses auprès de votre fils, ou bien vous ne la retrouvez pas, et s’il n’est pas revenu à de meilleurs sentiments, il aura creusé plus profondément le fossé entre vous et lui. À sa face même, le plus maladroit des deux c’est lui, et non vous.

Si votre seule faute est d’avoir accusé votre fils parce qu’il vous apparaissait comme le seul pouvant être coupable, que pouvez-vous faire d’autre que vous en excuser et espérer son pardon ? S’il ne vous l’accorde pas, à vous sa mère qui l’a toujours aidé au mieux dans ses difficultés, et bien c’est à douter de l’affection qu’il vous porte.