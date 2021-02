À quoi ressemblera la Coupe Nissan Sentra?

Pour 2021, la Coupe Nissan Micra se transformera en Coupe Nissan Sentra. Afin de discuter de ce changement de modèle, Antoine Joubert et Germain Goyer ont reçu le promoteur de l'évènement, Jacques Deshaies, à l’émission Le Guide de l’auto, sur QUB radio.

Au sein du catalogue du constructeur japonais, la Versa, qui est de retour pour 2021, remplace en quelque sorte la Micra dans le créneau des voitures sous-compactes. Or, pour la nouvelle série de courses, on a plutôt choisi de se tourner vers la compacte Sentra.

M. Deshaies explique sa décision en mentionnant que «la Versa, ce n’était pas intéressant pour moi comme promoteur pour la simple et bonne raison que le rapport qualité/prix pour une voiture de course était difficile à justifier. Arriver avec une Versa qui a à peine plus de puissance que la Micra, qui a un surplus de poids par rapport à la Micra et par-dessus le marché, je n’ai pas de voiture d’entrée de gamme qui répond à mon prix. Parce que, moi, il faut que je la transforme, l’auto.»

Pour la saison 2021, Jacques Deshaies précise aussi que «par respect pour les gens qui ont fait confiance à la Coupe Nissan Micra et qui se sont amusés pendant six ans, ils seront, eux aussi, accueillis dans la classe Micra aux mêmes courses.»

Actualités de la semaine

Au cours de cette émission, il a aussi été question de la présentation des Audi e-tron GT quattro et RS e-tron GT, de l’annonce du dévoilement de deux véhicules électriques chez Toyota cette année et de l’arrivée de la version la plus écoénergétique du Ram 1500.

Essais routiers

Toujours au cours de la même émission, Antoine Joubert et Germain Goyer ont livré leurs impressions sur les Genesis GV80 et Hyundai Sonata.

Déjà une pénurie du Volvo XC40 Recharge?

Alors que Volvo débarque avec son premier véhicule électrique, le XC40 Recharge, une pénurie est déjà prévue. Antoine Joubert et Germain Goyer échangent sur les conséquences que peut occasionner une demande qui dépasse l’offre.

