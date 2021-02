Alcool et sexe: Éduc’alcool forcé de retirer une vidéo diffusée sur Facebook

Éduc’alcool a dû retirer une vidéo de ses réseaux sociaux pouvant être perçue comme un incitatif à boire de l'alcool pour avoir de meilleures relations sexuelles.

«L’alcool désinhibe et les comportements sexuels s’amplifient lorsqu’on en consomme. La consommation modérée d’alcool est favorable au fonctionnement érectile des hommes. La consommation modérée d’alcool a des effets positifs sur le fonctionnement sexuel des femmes. Elle peuvent éprouver un plus grand désir sexuel et une meilleure lubrification vaginale», pouvait-on lire jusqu’à lundi après-midi dans une publication mise en ligne sur le compte Facebook de l’organisme à l’occasion de la Saint-Valentin.

Dans la vidéo, on pouvait apercevoir de jeunes adultes tout sourire faire la fête entre amis, un verre à la main. «Toutefois, la consommation d’alcool augmente l’adoption de comportements à risque, dont celui d’avoir des rapports sexuels sans protection ou non désirés», enchaînait le petit film d’une quarantaine de secondes.

Capture d'écran, Facebook

Lorsque joint par notre Bureau parlementaire, le directeur général d’Éduc’alcool, Hubert Sacy, a décidé d’en faire disparaitre le contenu sur le champ.

Il a tenu à préciser que les passages étaient «rigoureusement» exacts et n’avaient pour seul et unique objectif que de promouvoir une publication scientifique sur l’alcool et le sexe produite par l’organisation en collaboration avec le sexologue Martin Blais, professeur à l’UQAM et chercheur au Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles.

«Maintenant est-ce que c’était pertinent de mettre ça hors contexte sur un film, compte tenu de la délicatesse du sujet? Je vous l’admets tout de suite, sans réserve, non, ce n’était pas pertinent d’utiliser ces extraits-là pour promouvoir la publication», a admis M. Sacy.

«Notre objectif, ce n’est pas que les gens boivent avant de faire l’amour, notre objectif, c’est qu’ils lisent notre publication pour se renseigner sur l’ensemble de la chose», a-t-il insisté.

La SAQ inconfortable

Le DG d’Éduc-alcool a reconnu avoir donné son accord au texte accompagnant la vidéo avant que celle-ci de soit diffusée sur les réseaux sociaux. Hubert Sacy ajoute qu’il n’avait pas «vu» à ce moment-là qu’elle pouvait être interprétée comme un incitatif pour consommer de l’alcool avant les ébats sexuels.

Organisme privé financé par la SAQ et l’industrie de l’alcool, «la mission d’Éduc’alcool est d’informer les Québécois en matière de consommation d’alcool de manière à susciter chez eux un comportement modéré et réfléchi», peut-on lire sur son site internet.

Appelée à commenter la vidéo, la SAQ a souligné qu’elle n’a pas participé ni approuvé cette publication sur les médias sociaux. «Ceci étant dit, nous avons un inconfort quant à la perception que pourrait susciter cette publication et nous en avons fait part à Éduc’alcool», a fait valoir le porte-parole, Yann Langlais-Plante.