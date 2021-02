Besoin d’un implant dentaire? Optez pour un service à bas prix qui ne compromet pas la qualité

Lorsque votre dentiste vous propose un traitement chirurgical pour le bien de votre santé bucco-dentaire, de multiples questions peuvent surgir. Les chirurgies s’accumuleront-elles? Les soins s’éterniseront-ils? La facture totale sera-t-elle faramineuse?

Chez Girard et Martineau ils comprennent ces inquiétudes et ils font le nécessaire pour apaiser, ce type de crainte chez leurs patients. Il y arrive notamment en offrant un service de qualité à prix juste, en utilisant des technologies limitant le nombre de chirurgies, et en réduisant le temps et les étapes du traitement.

En tant que leader dans le domaine des implants dentaires, la clinique de Québec souhaite simplifier la vie de ses patients et faciliter l’accessibilité aux soins dentaires, peu importe le budget.

Selon le Dr Georges Girard, démocratiser le monde des implants dentaires et le rendre plus accessible à tous est possible. «Il faut diminuer les frais, réduire le temps de la réalisation d’un soin et rassurer le patient face à ce qui l’attend. Le défi dans mon travail est de trouver l’équilibre entre ces trois points. Quand on y parvient, on arrive vraiment à rendre service à la grande majorité de la population.», explique-t-il.

Des soins pour tous

Voilà près de 10 ans que le centre a adopté une philosophie visant à rendre ses services plus efficaces et accessibles. Force est de constater que les résultats sont présents chez la clientèle et que les soins sont à la portée du plus grand nombre.

«On a réussi à réduire les coûts, le temps de traitement et les complications de façon phénoménale, indique le Docteur Girard. Chez nous, il n’est pas rare que les clients reçoivent une estimation des coûts inférieure de plusieurs milliers de dollars à ce qui est proposé généralement. Ça nous fait plaisir puisqu’on désire que les soins d’implants soient largement abordables, et non seulement accessibles qu’à l’élite financière.»

Aucun compromis sur la qualité

Étonnamment, certains patients hésitent à choisir les services de la clinique en raison des prix. «Ils ont l’impression qu’on ne leur offre pas ce qu’il y a de mieux, mais c’est faux. Nous utilisons une technologie sophistiquée et nous offrons les implants les plus reconnus au monde.», souligne Dr Girard.

«Notre technologie à la fine pointe de l’industrie et notre expertise étendue nous permettent d’alléger les coûts. Nous croyons qu’il n’appartient pas au client de se creuser la tête ; c’est à nous de trouver des solutions à leur problème. Nous voulons réduire les impacts négatifs sur le patient, qu’ils soient financiers ou autres.», poursuit Dr Girard.

Temps de traitement réduit et optimisé

Lorsqu’il est question de problèmes buccaux, le processus d’implantation dentaire n’a pas à être très long et inconfortable.

Le centre dentaire Girard et Martineau en a fait une priorité et a réussi à réduire le temps de traitement par rapport aux méthodes conventionnelles. Ses chirurgiens-dentistes chevronnés optent ainsi pour des procédés simplifiés qui ne multiplient pas inutilement les chirurgies. Tout cela, bien entendu, dans le but de faciliter la vie de sa clientèle et surtout, de démocratiser une bonne santé dentaire.

Corriger des problèmes bucco-dentaires ne devrait jamais être freiné en raison de craintes liées au processus médical ou à des enjeux financiers. Laissez-vous guider par l’approche du Centre dentaire leader en implantologie à Québec Girard et Martineau et découvrez tout le bonheur d’accéder à une saine santé dentaire à prix abordable. Pour plus de détails, visitez girardetmartineau.com.