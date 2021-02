Cour suprême: l’avocat de Mike Ward craint un effritement de la liberté d’expression

Limiter davantage la liberté d’expression à l’ère de la « cancel culture » où des groupes veulent bannir l’utilisation de certains mots créerait un dangereux précédent, a plaidé l’avocat de Mike Ward ce matin devant le plus haut tribunal du Canada.

« Il y aurait un effet de frilosité. Si tout est décidé au cas par cas, plus personne n’oserait parler », a affirmé Me Julius Grey dans la cause opposant l’humoriste Mike Ward au chanteur Jérémy Gabriel.

Ward, qui se spécialise dans l’humour noir, a porté son combat contre la Commission des droits de la personne, qui l’avait condamné en 2016 à payer 35 000 $ au chanteur souffrant du syndrome Treacher Collins, une maladie causant une déformation du crâne et du visage. M. Gabriel, maintenant âgé de 24 ans, avait connu une certaine notoriété après avoir chanté pour le pape Benoît XVI à Rome, en 2006.

Or, alors que M. Gabriel était mineur, Ward l’avait ciblé lors de son spectacle «Mike Ward s’expose» présenté 230 fois de 2010 à 2013, malgré les demandes de l’adolescent pour que cessent les blagues le concernant.

Ward avait entre autres affirmé que «le petit Jérémy» était «laid» et qu’il était prétendument mourant, mais qu’il n’était «pas tuable». Il s’était aussi moqué d’une malformation physique du jeune chanteur ainsi que de son implant auditif.

L’humoriste avait perdu devant la Commission des droits de la personne, puis en cour d’appel. La Cour suprême entend l’affaire aujourd’hui.

Libertés

Dans un débat ultra technique où se mêlent droit et exemples concrets, tout en nuance, Me Grey tente de convaincre les neuf juges du plus haut tribunal que Ward ne devrait pas payer Jérémy Gabriel, tout en demandant de protéger la liberté d’expression, la liberté artistique, ainsi que de préciser les concepts de discrimination et de respect de la dignité.

Me Grey, qui défend la cause avec sa collègue Me Geneviève Grey, a d’ailleurs plaidé que Ward n’a jamais discriminé le chanteur. C’est que dans son spectacle, l’humoriste s’attaquait aux « vaches sacrées », dont d’autres artistes.

Tracer la ligne

« [Ward] a mis Jérémy Gabriel sur un pied d’égalité en le traitant comme les autres », a plaidé Me Grey.

Cet argument n’a toutefois pas eu l’effet escompté sur les juges.

« Oh! Voyons! » s’est exclamée l’une d’elles, tandis qu’un autre a rappelé que Ward « n’est pas un héros ».

L’Association des professionnels de l’industrie de l’humour (APIH), de son côté, a rappelé que « c’est la première fois qu’une blague se rend aussi loin ».

« Quelle est la ligne à ne pas franchir? a plaidé Me Walid Hijazi. Le terrain de jeu d’un humoriste doit être le plus large possible. Pour faire rire, un humoriste ne doit pas craindre les effets d’un organisme de l’État. »

L’avocat a rappelé l’importance de la cause, qui touche directement la liberté d’expression et ses limites, qui auront un impact direct tant sur l’industrie de l’humour, mais dans la société en général.

Les avocats représentant le clan Gabriel, ainsi que ceux de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, devraient bientôt plaider.