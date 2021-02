COVID-19 : des symptômes bien présents chez les Sabres

Tobias Rieder, Jake McCabe et Brandon Montour ont tous effectué un retour à l’entraînement chez les Sabres de Buffalo, lundi, après avoir souffert de symptômes de la maladie à différents degrés.

Après les aveux semblables de l'entraîneur-chef Ralph Kruger, 61 ans, les trois athlètes ont révélé que la COVID-19 n’avait pas été de tout repos. Rieder a été ennuyé pendant moins de 48 heures, mais McCabe a été touché pendant environ cinq jours.

Montour semble avoir été le plus amoché par le coronavirus, lui qui a parlé de «deux semaines difficiles».

«Honnêtement, tout ce temps, depuis le premier jour après le résultat positif, j'ai juste adopté une approche au jour le jour, a dit McCabe en vidéoconférence, à quelques heures d’un duel contre les Islanders de New York. J'ai eu une autre bonne journée [lundi], ainsi j'espère avoir une autre bonne journée [mardi] et continuer à gérer [la situation] de cette façon.»

Encore quelques absents

Le duel contre les Islanders, lundi soir, doit être le premier en 15 jours pour les Sabres, qui ont été frappés durement par la pandémie. En effet, neuf joueurs ont vu leur nom placé sur la liste de COVID-19 depuis le 2 février. Dylan Cozens, Curtis Lazar, Casey Mittelstadt et Rasmus Ristolainen sont toujours en isolement.

Krueger a lui aussi contracté la maladie, mais il estime être suffisamment remis pour diriger cette rencontre. Avec encore quelques absences, il pourrait faire appel à quelques membres de l’escouade de réserve lors des prochains matchs, dont l’ancien défenseur du Canadien de Montréal Brandon Davidson ou bien William Borgen. Une situation qui n’inquiète pas le pilote outre mesure.

«Davidson et Borgen ont été exceptionnels depuis le premier jour avec nous et ils sont des professionnels accomplis, a fait valoir Krueger. Ils nous ont donné ce dont nous avions besoin dans cette situation difficile dans l’escouade de réserve et ils ont aidé à améliorer le niveau des séances d’entraînement chaque fois qu’ils nous rejoignaient.»