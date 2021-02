COVID-19: des quarantaines au retour des voyages pour longtemps

Il faut apprendre à vivre avec la COVID-19, prévient la pédiatre et microbiologiste-infectiologue Caroline Quach-Thanh. Le virus est simplement trop répandu pour en arriver à l’éliminer.

«Dans les 5 à 10 prochaines années, on va avoir des montées et des descentes avec certaines personnes qui vont être plus malades, surtout les personnes plus vulnérables, d’où l’importance d’avoir un vaccin pour protéger ces gens-là», a-t-elle déclaré au micro de Richard Martineau.

Au terme de la campagne de vaccination, la vie au pays pourrait retrouver une certaine normalité, ajoute la professeure à la Faculté de médecine de l’Université de Montréal.

«Ce qui va être plus compliqué, ça va être les voyages internationaux», ajoute-t-elle, en précisant que les quarantaines au retour de l’extérieur devront être maintenues pour un bon moment.