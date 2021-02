COVID-19: «On voit nos jeunes dépérir» – Enrico Ciccone

Le député libéral Enrico Ciccone reçoit de nombreux appels de parents qui se disent inquiets de l'inactivité de leurs enfants depuis le début de la pandémie. C'est ce qu'il a déploré au micro de Benoit Dutrizac à QUB radio, lundi.

«Des parents me disent que leurs enfants ont des pensées noires et ils ne bougent pas. Je ne suis pas un psy, mais je vais au-delà de mon rôle de politicien, donc je prends le téléphone et je parle aux jeunes sportifs. C’est l’athlète qui veut aider les enfants, parce que personne ne le fait actuellement», a confié le porte-parole de l’opposition officielle en matière de sports et de saines habitudes de vie.