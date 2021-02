[EN DIRECT 15 FÉVRIER] Tous les développements de la pandémie

Que ce soit au Québec ou ailleurs sur la planète, la pandémie de COVID-19 bouleverse nos vies depuis près d'un an.

Vous retrouvez ici toutes les nouvelles au fil de la journée liées à cette crise qui frappe la population, les gouvernements et l'économie.

Les bilans

PLANÉTAIRE

Cas: 108 877 434

Morts: 2 401 263

CANADA

Cas: 825 790, dont 276 790 au Québec

Décès: 21 293, dont 10 214 au Québec

VOICI TOUTES LES NOUVELLES DU LUNDI 15 FÉVRIER

8h24 | Boris Johnson veut un déconfinement « irréversible, mais prudent »

Le premier ministre britannique Boris Johnson a averti lundi vouloir mettre en œuvre de manière « irréversible, mais prudente » le déconfinement qui se profile maintenant que plus de 15 millions de personnes au Royaume-Uni ont reçu une première dose de vaccin anti-Covid.

5h | [OPINION] Rêvez-vous à la COVID?

«Moi, je suis chanceux. Je rêve beaucoup, mais la COVID n’a jamais hanté mes nuits. Dans mes rêves, les restos sont ouverts, il y a des gens partout, on va où on veut et on fait ce qu’on veut avec qui on veut », écrit Richard Martineau dans sa chronique quotidienne.

4h09 | Contre l'importation de variants, l'Angleterre inaugure sa quarantaine à l'hôtel

L'Angleterre a inauguré lundi la quarantaine obligatoire à l'hôtel pour les résidents en provenance de pays classés à risque, une mesure destinée à éviter l'importation de variants du coronavirus plus résistants aux vaccins actuels.

1h | Les intervenants d’urgence sont au bout du rouleau

« Assurément, il y a une usure qui s’installe, résume Julie Nadeau, travailleuse sociale spécialisée dans les intervenants d’urgence. La “post-pandémie”, il va falloir y réfléchir. Il y a des gens qui vont avoir des séquelles traumatiques, dont plusieurs qui ont côtoyé la mort de façon beaucoup plus récurrente. »

1h | De mystérieux fournisseurs ont reçu des millions de Québec

Québec a donné de juteux contrats de fourniture d’équipement médical pour la COVID-19 à des entreprises qui n’avaient pas d’expérience dans le domaine.

Selon une compilation effectuée par notre Bureau d’enquête à partir de documents publics, au moins six entreprises ayant décroché des contrats de plusieurs millions sans appel d’offres avaient très peu de liens, sinon aucun, avec l’univers des équipements de protection individuelle (EPI).

1h | Sauvé par les blouses et les masques médicaux

Les propriétaires des boutiques Surmesur ont décroché 255 millions de dollars en contrats d’importation.

0h | Restaurants en zone orange: complexe faire respecter les règles

Bien que la première semaine d’ouverture des salles à manger ait été très populaire en zone orange, certains restaurateurs déplorent une complexité accrue dans la gestion de leur établissement et regrettent une incohérence de certaines mesures.

« L’achalandage est si important que [notre chiffre d’affaires] ressemble à ce qu’on a généralement à ce temps-ci de l’année, mais seulement avec des tables de deux ! », lance Alexandra Tzavara, propriétaire du Moulin Noir, situé à Rouyn-Noranda, en Abitibi-Témiscamingue.

0h | Votre adolescent peut recevoir une coûteuse contravention

Les mesures sanitaires décrétées par le gouvernement s’appliquent à tout le monde. Incluant les mineurs.

Dans quelles conditions votre adolescent peut-il recevoir une contravention ? Et quelles sont les conséquences pour lui et pour vous ?