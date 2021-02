Le maire d’une petite ville de l’Outaouais plaide coupable

Le maire de Gracefield, en Outaouais, a choisi de plaider coupable lundi à trois importants manquements en matière d’éthique et de déontologie municipales.

Lors de l’audience de la Commission municipale du Québec (CMQ), Réal Rochon a reconnu à plusieurs reprises :

avoir manqué de respect envers des employés et des gestionnaires municipaux ;

s’être placé en situation de conflit d’intérêts ;

s’être prévalu de son statut de maire pour influencer des élus, des employés et des gestionnaires de sa ville, afin que les dossiers soient traités de façon distincte à l’intérêt général.

M. Rochon est à la tête de la ville de 2518 habitants située à une heure de route au nord de Gatineau, depuis la dernière élection en 2017.

Capture d'écran MRC de La Vallée Réal Rochon

Maire de Gracefield

Il avait été maire de cette même municipalité pendant 20 ans avant de se faire battre au scrutin de 2013.

Les faits reprochés à M. Rochon se sont tous produits dans le cadre du présent mandat.

Certains sont toutefois frappés d’une ordonnance de non-publication afin de ne pas nuire à d’autres processus judiciaires déjà enclenchés.

C’est lui, le boss

Par contre, il a été notamment possible d’apprendre que pendant les inondations du printemps 2019, M. Rochon a influencé l’ordre du traitement des sinistrés pour en favoriser certains en faisant pression sur le responsable des mesures d’urgence.

Il avait aussi l’habitude de critiquer ouvertement le travail de gestionnaires, de leur rappeler qu’il est le boss et de faire ses demandes directement aux employés plutôt que de passer par le directeur général comme le prévoit la loi.

90 jours de suspension

« Si je plaide coupable, c’est que depuis le début, j’ai toujours voulu régler hors cour pour éviter des frais à ma municipalité que j’ai de tatouée sur le cœur », a indiqué M. Rochon en fin d’audience.

En plaidant coupable, il évite deux semaines d’audiences selon la preuve qui avait été réunie.

La procureure de la CMQ et les avocats de M. Rochon suggèrent qu’il soit suspendu de ses fonctions pendant 90 jours sans salaire.

De plus, M. Rochon, qui a déjà annoncé son retrait de la vie politique à la fin de son mandat, s’engage à ne plus jamais se présenter comme maire et à suivre une nouvelle fois une formation en éthique.

► Le juge Thierry Usclat, de la Commission municipale du Québec, devrait présenter sa décision d’ici le 8 mars.