Les cinq pires contrats de la LNH

Les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey (LNH) sont souvent réticents en ce qui concerne l’octroi de très longs contrats et on peut les comprendre quand on regarde certaines ententes distribuées dans les dernières années.

Voici cinq joueurs dont le contrat faramineux sera un fardeau pour leurs équipes pendant encore plusieurs années :

Drew Doughty : huit ans et 88 millions $, valide jusqu’en 2027

Avec un salaire annuel de 11 millions $, l’arrière des Kings de Los Angeles est le deuxième défenseur le mieux rémunéré de la LNH. Il est très loin d’être le deuxième meilleur joueur à sa position du circuit Bettman.

AFP

Doughty n’a pas inscrit 10 buts ou plus lors de ses deux dernières campagnes et n’est pas particulièrement fiable dans sa zone.

Parions que les Kings de Los Angeles regretteront de lui avoir accordé cette entente quand ils devront négocier avec plusieurs de leurs jeunes joueurs.

Jeff Skinner : huit ans et 72 millions $, valide jusqu’en 2027

Après avoir signé son entente, Skinner n’a amassé que 14 buts et neuf aides pour 23 points en 59 parties en 2019-2020. Cette saison, il n’a obtenu qu’une mention d’aide en 10 matchs. Son entraîneur l’utilise sur le quatrième trio ou l’envoie dans les gradins.

AFP

En plus d’avoir un impact de 9 millions $ sur la masse salariale des Sabres, l’attaquant détient une clause de non-mouvement complète. Cela signifie notamment que Buffalo devra obligatoirement le protéger lors du repêchage d’expansion qui sera tenu à l’arrivée du Kraken de Seattle.

Erik Karlsson : huit ans et 92 millions $, valide jusqu’en 2027

Le défenseur des Sharks de San Jose ne ressemble en rien au joueur dominant offensivement qu’il était avant de signer ce contrat. Il est également moins bon du côté défensif qu’il ne l’a jamais été.

Les blessures l’ont passablement ralenti et sa vitesse ne s’améliorera pas dans les six prochaines années.

AFP

Ce qui doit être encore plus frustrant pour les Sharks, c’est de voir ce qu’ils ont payé aux Sénateurs d’Ottawa pour obtenir les services de Karlsson, soit l’attaquant Josh Norris et un choix de première ronde qui est devenu un certain Tim Stützle.

Sergei Bobrovsky : sept ans et 70 millions $, valide jusqu’en 2026

En offrant 10 millions $ par année à Bobrovsky, les Panthers de la Floride pensaient mettre la main sur l’un des meilleurs gardiens de la LNH.

AFP

À sa première campagne avec le club en 2019-2020, le Russe a maintenu une moyenne de buts alloués de 3,23 et un taux d’efficacité de ,900. Cette année, ses chiffres sont encore plus désastreux...

Matt Duchene : sept ans et 56 millions $, valide jusqu’en 2026

Les Predators de Nashville pensaient compter sur un joueur de centre numéro 1 en offrant 8 millions $ par saison à Duchene. Sans être mauvais, le natif de l’Ontario n’a pas la production d’un joueur payé aussi cher.

AFP

En 81 matchs avec les «Preds», Duchene a inscrit 16 buts et fourni 34 aides pour 50 points. Il a également maintenu un différentiel de -13.