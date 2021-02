Lou Lamoriello n’a pas perdu le feu sacré

Malgré ses 78 ans bien sonnés et les trois coupes Stanley qu’il a remportées avec les Devils du New Jersey plus tôt dans sa carrière, le directeur général des Islanders de New York, Lou Lamoriello, ne semble pas prêt à s’arrêter de sitôt.

Samedi, celui comptant 33 saisons de la Ligue nationale à son actif a atteint le plateau des 1300 victoires, un fait d’armes que seulement deux autres DG - David Poile (1421) et Glen Sather (1319) - ont accompli dans le circuit. Sa longévité l’a certes aidé en ce sens, mais il y a aussi à ses yeux tous les joueurs et entraîneurs ayant œuvré sous son règne. Sans eux, son bilan n’aurait pas été reluisant à ce point.

«J’ai été très chanceux de miser sur d’excellents hockeyeurs et instructeurs, a mentionné Lamoriello au site NHL.com. Quand vous avez cela, il n’y a aucune limite à ce que vous pouvez réaliser et le résultat de tout ça, c’est la victoire.»

De bons mots de Brodeur

Toutefois, il y a beaucoup plus. Le désir de gagner doit être présent et si le dirigeant l’exprime bien dans ses décisions et ses actions de tous les jours, il saura bien le transmettre à ses subalternes. Or, Lamoriello dit être encore porté par l’amour de la victoire. Pas question de penser à la retraite maintenant.

«Si vous n’êtes pas engagé à gagner et que vous n’avez pas cet esprit de compétition, vous ne devriez pas être dans ce milieu, car ce n’est pas juste pour les gens autour de vous ou qui travaillent en votre compagnie, ou encore, les joueurs. Peu importe le moment, si vous perdez cette passion, il est temps pour vous de trouver un cigare et la plage la plus proche», a-t-il affirmé.

«Je ne vois pas ce jour arriver, a ajouté l’ancien gardien des Devils Martin Brodeur au sujet de la retraite potentielle de son ex-DG. Je lui parle une fois de temps en temps : au moins une fois en quelques mois au téléphone et parfois par message texte. Je ne vois pas cela [arriver], car l’énergie avec laquelle il discute de hockey est forte.»

Pour Brodeur, qui occupe le poste de vice-président exécutif au New Jersey, il est clair que la présence de Lamoriello dans la LNH en 2021 est le résultat d’une volonté forte et limpide de mener une équipe aux plus grands honneurs.

«Vous ne faites pas cela de cette façon pendant si longtemps sans cette passion. Même dans ses années de vieillesse, il s’est dirigé à Toronto pour tenter de construire un club gagnant en renversant la situation là-bas. Aujourd’hui, il se trouve chez les Islanders et il les a ramenés sur la bonne voie. Et évidemment, il a été le DG de notre club [les Devils] de longue date et il l’a transformé de la bonne manière.»