Malgré la pandémie, les tâches domestiques aux femmes

Les tâches domestiques sont accomplies la plupart du temps par les femmes dans les foyers canadiens, et ce, malgré la pandémie de COVID-19.

Selon un sondage de Statistique Canada effectué entre le 15 et le 21 juin 2020, 48 % des Canadiens et Canadiennes vivant en couple de sexe opposé ont indiqué que c’était surtout la femme qui se chargeait de la préparation des repas.

Cette proportion a toutefois diminué par rapport à 2017, où ce taux était de 56 %, selon l’Enquête sociale générale sur la famille de cette année-là.

Les foyers où c’est l’homme qui s’occupe principalement de la lessive ont doublé depuis 2017, passant de 8 % à 16 %. À noter que 76 % des femmes se sont dites satisfaites que leur conjoint s’acquitte de cette tâche, ou au moins la partage (73 %).

Le sondage révèle également que les hommes étaient plus susceptibles de prendre part aux tâches domestiques, et que les femmes étaient plus satisfaites de leur répartition qu’il y a trois ans.