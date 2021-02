Philibert-Thiboutot dans la mire d’un club français

Le séjour en Europe de Charles Philibert-Thiboutot pourrait se conclure par une très belle surprise.

Débarqué en Allemagne en prévision d’un 3000m à Dortmund le 29 janvier, le coureur de demi-fond a depuis établi son quartier général à l’INSEP (Institut national du sport, de l’expertise et de la performance), où il profite d’un environnement idéal pour l’entraînement et croise de nombreux intervenants du milieu de l’athlétisme français.

Philibert-Thiboutot a été approché par le club athlétique de Montreuil 93, qui compte parmi les meilleurs chez nos cousins, comme en témoignent ses 18 titres de champion de France des clubs élites.

Les négociations se poursuivent et une décision finale sera prise avant son retour au Canada à la fin du mois, mais ça regarde plutôt bien pour le moment.

« Le club de Montreuil m’a approché et souhaite m’intégrer, a confirmé Philibert-Thiboutot. Le club cherche des coureurs de demi-fond. J’adore mon expérience à l’INSEP où je retrouve des conditions d’entraînement idéales, mais ça coûte cher. Mon intégration à un club français ferait qu’une partie de mes frais serait payée lors de mes prochains séjours. On pourrait développer de bonnes relations avec le réseau français, ce qui permettrait à d’autres coureurs dans le futur de venir en France. »

Son entraîneur Félix-Antoine Lapointe voit aussi d’un très bon œil cette collaboration.

« Si l’entente se concrétise, Charles participera à deux compétitions avec son club au printemps, a-t-il expliqué. Montreuil est l’un des gros clubs en France et ils ont les moyens d’embaucher quelques étrangers. Leur financement est relié en partie aux résultats dans les compétitions interclubs. De meilleurs résultats offrent un meilleur financement et la possibilité d’intégrer des étrangers. En contrepartie, Charles aurait accès à l’INSEP lors de ses séjours en France et une partie des frais serait payée par le club. Tout le monde serait gagnant. Ça va se confirmer d’ici deux semaines. »

Retour au canada

Avec trois courses derrière la cravate depuis son arrivée en Europe, dont ses deux premiers 1500m en plus de deux ans, Philibert-Thiboutot terminera sa tournée le 26 février, à l’occasion d’un 5000m à Toulon, dans le sud de la France. Retour au Canada par la suite et période d’isolement à Edmonton, où habite son épouse.

« Si tout va bien à Toulon, je pourrais intégrer le Top 45 du classement international qui donne accès aux Jeux olympiques puisque mes trois courses seraient faites. Ça me permettrait aussi de me concentrer sur le 1500 m au printemps. Le Canada est très fort sur 5000 m et il y a quatre ou cinq gars qui ont le potentiel de percer le Top 45 alors que le pays ne possède que trois entrées. La situation est différente au 1500 m alors que je serais certain de me qualifier pour Tokyo si je me glisse dans le Top 45. »