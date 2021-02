SNC-Lavalin décroche un contrat aux États-Unis

MONTRÉAL | La firme d’ingénierie québécoise SNC Lavalin a annoncé lundi l’obtention d’un contrat pour trois projets hydroélectriques aux États-Unis.

Dans le cadre de cette première entente de services d'ingénierie avec Rye Development, un promoteur en matière de projets hydroélectriques aux États-Unis, SNC-Lavalin va participer à l’ajout de centrales aux barrages et aux écluses existants sur chacun des sites appartenant au U.S. Army Corp of Engineers en Pennsylvanie.

Paul Jacob, chef de la direction de Rye Development, a souligné par communiqué que leurs projets consistent à doter les barrages existants d'une nouvelle énergie hydroélectrique.

Le montant de l’entente n’a pas été dévoilé. Selon l’entreprise, il s’agit de son premier contrat de services d'ingénierie hydroélectrique aux États-Unis.

«Ce contrat [...] s'inscrit dans notre stratégie liée à la croissance et au positionnement de notre expertise et de nos capacités en matière d'hydroélectricité sur cet important marché», a commenté Ian L. Edwards, président et chef de la direction, SNC-Lavalin.

«Notre équipe est ravie de pouvoir compter sur la vaste expérience de SNC-Lavalin pour nous aider à produire de l'énergie renouvelable 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et à assurer la croissance importante des infrastructures dans la région de Pittsburgh», a ajouté Paul Jacob.