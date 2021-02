Tournoi de football universitaire: «Nous sommes très avancés», dit Jacques Tanguay

Le projet de tournoi de football universitaire à Québec avance très bien.

• À lire aussi: Le Rouge et Or veut imiter les Remparts

C'est ce que le président du Rouge et Or de l’Université Laval, Jacques Tanguay, a déclaré lors d'une entrevue avec le journaliste de TVA Sports Stéphane Turcot, lundi.

«On a prévu le tournoi avec aucun spectateur. S'il peut y en avoir au mois de mai, ce sera un plus. Au niveau de la télévision, on va s'organiser pour pouvoir diffuser tous les matchs. Nous sommes très avancés.»

Le Rouge et Or souhaite que six formations canadiennes s’installent dans la Capitale nationale pour une compétition et a déjà eu des discutions avec la santé publique à ce sujet.

L’Université Laval devrait d’ailleurs annoncer prochainement la tenue de son camp de printemps.

«Tout est organisé, il nous reste juste à le faire approuver. Avec les standards que nous nous sommes mis, je ne pense pas que nous aurons de problèmes», a affirmé Tanguay.

Par ailleurs, le président du Rouge et Or aurait bien aimé que le Réseau du sport étudiant du Québec [RSEQ] ait fait de même l’autonome, et ce, afin de sauver la saison 2020.

«J'aurais voulu voir la même chose à l'automne, malheureusement le RSEQ a fermé les livres plus rapidement que ce que je pensais.»