Un ancien du Rouge et Or candidat pour le Parti conservateur du Canada

Le Parti conservateur du Canada (PCC) a recruté Gilles Lépine, ancien directeur du programme d’excellence Rouge et Or, comme candidat dans Louis-Hébert.

Très connu dans le milieu sportif universitaire, M. Lépine tentera de ravir le siège détenu depuis 2015 par le libéral Joël Lightbound. Ce dernier a été réélu en 2019.

Richard Martel, lieutenant politique pour le Québec, et également une figure connue du domaine sportif, a procédé à l’annonce de la candidature de Gilles Lépine.

«On va parler le même langage!» a lancé le nouveau candidat, qui fera ses premiers pas en politique active.

Gilles Lépine habite dans la circonscription de Louis-Hébert depuis de nombreuses années. Il a été directeur du programme d’excellence Rouge et Or de 2004 à 2016. Il a ensuite travaillé comme directeur des sports de l’University of British Columbia (UBC), dans l’ouest du pays. Jusqu’à récemment, il était le directeur du développement philanthropique pour le programme Rouge et Or.

«J’ai toujours eu un intérêt, mais en gardant une distance respectueuse avec mes tâches. La vision très centralisatrice me chatouille. Les scandales et les finances me préoccupent aussi. Il va falloir donner un coup de barre ensemble et penser à ce qu’on lègue à nos enfants», a ajouté M. Lépine

L’ancien du Rouge et Or a également été porte-parole de la Coalition pour les saines habitudes de vie ainsi que de la Coalition régionale pour la prévention du tabagisme.

«Son dévouement envers la communauté, son sens de l’engagement et sa connaissance des enjeux de la circonscription et de la ville de Québec feront de lui un excellent député», a affirmé Richard Martel.

Outre celui de Louis-Hébert, un seul autre comté de la région de la Capitale-Nationale échappe à la troupe d’Erin O’Toole. La circonscription de Québec est détenue par le libéral Jean-Yves Duclos. Bianca Boutin portera à nouveau les couleurs du Parti conservateur du Canada.

À Ottawa, les rumeurs d’élections fédérales dès ce printemps s’intensifient. Élections Canada se prépare à tenir un scrutin en pleine pandémie. Le premier ministre Justin Trudeau dirige un gouvernement minoritaire avec 154 députés élus du Parti libéral du Canada sur 338 sièges à la Chambre des communes. Le PCC détient actuellement 120 sièges.

Erin O’Toole, 48 ans, député de Durham (Ontario) depuis 2012, est le nouveau chef du Parti conservateur du Canada depuis le mois d’août dernier.