Un producteur de vaccins indien promet des doses au Canada d’ici moins d’un mois

Le plus grand fabricant de vaccins au monde, l’indien Institut Serum, a annoncé lundi qu’il livrerait des vaccins anti-Covid au Canada « d’ici moins d’un mois », quelques jours après un appel téléphonique entre les dirigeants des deux pays à la suite d’un conflit diplomatique autour des manifestations d’agriculteurs.

Le directeur général de l’Institut Serum, Adar Poonawalla, a déclaré ne plus attendre que l’approbation réglementaire du Canada. « Je vous assure, @SerumInstIndia va livrer #COVISHIELD au Canada dans moins d’un mois; je suis dessus », a-t-il tweeté.

Covishield est le nom utilisé par l’Institut Serum pour désigner le vaccin développé par la firme britanno-suédoise AstraZeneca avec l’université d’Oxford, qu’il produit en masse en Inde.

Le nombre de doses qui seront expédiées n’a pas été révélé, mais le journal Hindustan Times a évoqué dimanche une première livraison de 500 000 vaccins au Canada, où le gouvernement est confronté aux critiques en raison de l’absence de capacités de production locale et de retards de livraisons depuis l’Europe.

Le premier ministre Narendra Modi a tweeté mercredi que l’Inde « ferait de son mieux pour faciliter l’approvisionnement en vaccins anti-Covid » du Canada, après une conversation téléphonique avec son homologue Justin Trudeau faisant suite à des tensions diplomatiques entre les deux pays.

Les déclarations de M. Trudeau au sujet des agriculteurs indiens, qui manifestent depuis novembre contre des réformes libéralisant les marchés agricoles, ont provoqué la colère du gouvernement indien.

En décembre, le dirigeant canadien avait diffusé sur Twitter une vidéo dans laquelle il qualifiait de « préoccupantes » les informations qui rendaient compte de heurts en Inde entre forces de l’ordre et agriculteurs.

« Le Canada sera toujours là pour défendre les droits de la protestation pacifique », avait souligné M. Trudeau.

Selon la transcription de la conversation entre MM. Modi et Trudeau, publiée mercredi en Inde, les manifestations des agriculteurs n’ont pas été spécifiquement mentionnées, mais elle indique que les « dirigeants ont discuté de l’engagement du Canada et de l’Inde envers les principes démocratiques, des récentes manifestations et de l’importance de résoudre les problèmes par le dialogue ».