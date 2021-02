Un virtuose de la livraison met le cap vers l’Australie

Une entreprise de livraison de colis de Montréal connue sous le nom d’Intelcom Courrier profite de la confiance gagnée auprès d’Amazon ces dernières années pour poursuivre sa croissance rapide, cette fois en Australie.

« Nous aurions pu aussi bien choisir d’aller au Mexique, au Brésil, ou même en Argentine. Mais après avoir examiné de près chacune des possibilités, nous avons décidé de nous lancer en Australie, le pays sans doute parmi les plus éloignés de Montréal », explique son PDG, Jean-Sébastien Joly, l’air amusé.

Ce dernier est entré dans le capital d’Intelcom en 2012. L’entreprise, fondée vingt ans plus tôt, connaissait alors des difficultés financières. C’était évidemment bien avant la pandémie et la formidable explosion que connut l’industrie depuis, au même rythme que le commerce électronique.

« Nous doublons de taille chaque année depuis 2015, résume l’ancien comptable de RCGT, devenu actionnaire majoritaire avec deux partenaires et la Caisse de dépôt et placement du Québec (14 %). Mais 2020 fut évidemment différente, poursuit-il. Il serait plus juste de parler d’une croissance de deux fois et demie ».

Croissance exponentielle

Tant et si bien que l’entreprise, discrètement dirigée depuis un vieux bâtiment industriel du quartier Griffintown, comptera pas moins de 120 entrepôts et plus de 15 000 employés d’un océan à l’autre d’ici la fin de 2021.

Et si tout se déroule comme prévu, Intelcom aura réalisé plus de 150 millions de livraisons au Canada cette année. Pas mal, pour celle qui ne faisait encore que 40 livraisons par jour en 2015 !

Impressionnée, il n’en fallait pas plus pour qu’Amazon, géante incontestée du commerce électronique, approche Intelcom pour appliquer sa recette ailleurs. « Partout, Amazon est dépendante des services postaux traditionnels. Partout, elle rencontre les mêmes rigidités qui nuisent à sa promesse de livraison rapide. C’est à cela que nous servons ; trouver des solutions à ces obstacles. »

Rattrapage australien

C’est ainsi qu’Alain Armstrong, vice-président principal d’Intelcom, est débarqué en Australie il y a trois semaines. Après 15 jours de confinement forcé dans un hôtel de Sydney, l’ancien patron de FedEx Ground Canada se trouve depuis peu à Brisbane pour le début d’une nouvelle aventure.

« À bien des points de vue, l’Australie est au même niveau qu’était le Canada il y a quelques années, explique le natif d’Abitibi. La plupart des services de livraison n’opèrent que cinq jours par semaine. Et il est à peu près impossible de recevoir un colis en moins de trois jours, même en ville. Bref, on s’attend à brasser ici pas mal de choses. »

D’ici un an, Dragonfly Shipping, la filiale internationale d’Intelcom, espère être parvenue à ouvrir des bureaux dans les cinq grandes villes d’Australie, compter 1000 employés à son service et pouvoir offrir la livraison rapide à plus de 80 % des Australiens.