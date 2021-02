Vitrine internationale pour trois séries de Pixcom

La maison de production Pixcom vient de vendre trois de ses séries, «La faille», «Le monstre» et «Au-delà des apparences» (adaptation de France 3 d’ «Apparences», de Serge Boucher, diffusée ici en 2012) au service de vidéo par abonnement Walter Presents.

La plateforme Walter Presents diffuse des productions de fiction en langues étrangères partout dans le monde, et alimente aussi d’autres services internationaux de contenu sur demande (PBS Masterpiece Prime Video, Roku, All 4, TVNZ, etc).

Ainsi, «La faille», avec Isabel Richer, et «Le monstre», avec Rose-Marie Perreault, sont déjà disponibles aux États-Unis, et «Au-delà des apparences» est accessible au Royaume-Uni, et le sera bientôt en Nouvelle-Zélande.

Chez nous, on peut toujours visionner «La faille» sur Club illico et «Le monstre» sur Tou.tv.