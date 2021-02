PEREIRA, Manuel



À Montréal, le dimanche 14 février 2021, à l'âge de 65 ans, est décédé Manuel Pereira, natif de Terras de Bouro, Braga, Portugal.Il laisse dans le deuil sa mère Maria Rosa Salgado, ses frères et soeurs Ana Rosa Pereira, Maria Lucia Pereira, Isac Pereira, Maria Pereira et Adelino Pereira, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs autres parents et amis. Il est parti rejoindre son frère Joao Pereira.La famille se réunira dans l'intimité au complexe :le vendredi 19 février. Les funérailles seront célébrées en l'Église Santa Cruz (60, Rachel Ouest, Montréal, Qc) le samedi 20 février. L'inhumation suivra au Repos St-François d'Assise.