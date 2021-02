BOURGET (née Bourdon) Claire



À Montréal, le lundi 8 février, à l'âge de 76 ans, est décédée Mme Claire Bourdon, épouse de Laurent Bourget.Outre son époux, elle laisse dans le deuil ses filles Manon et Marie-Josée, sa soeur Francine (Daniel), son oncle Gilbert (feu Cécile), ses nombreux neveux et nièces, autres parents et amis.La famille se réunira dans l'intimité au complexe :le jeudi 18 février. Les funérailles seront célébrées en l'Église Immaculée-Conception (1855, Rachel Est, Montréal, Qc) le vendredi 19 février.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.