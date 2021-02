Des Sénateurs qui ont repris vie

Malgré l’important écart de points entre les deux formations au classement, les Sénateurs d’Ottawa ont montré aux Maple Leafs de Toronto qu’ils n’ont aucun complexe d’infériorité vis-à-vis eux.

Pour une deuxième fois cette saison, la troupe de l’entraîneur-chef D.J. Smith a renversé les Leafs, sauf que lundi, elle l’a fait d’une manière mémorable. Ottawa a effacé un retard de quatre buts, touchant la cible trois fois au troisième vingt pour éventuellement l’emporter 6 à 5 en prolongation grâce au but d’Evgenii Dadonov.

Certes, il en faudra beaucoup plus pour mener les «Sens» à une place en séries, surtout qu’ils comptent seulement neuf points à leur actif. Par contre, cette remontée spectaculaire leur laissera sûrement un bon goût et les rendra beaucoup plus affamés lors de leurs deux prochains duels à Toronto, mercredi et jeudi.

«C’est le hockey, tout peut arriver, a commenté Dadonov au site NHL.com. Nous n’avons pas arrêté de jouer. On y est allé séquence par séquence et marqué un but à la fois. On ne pensait pas vraiment au pointage.»

«Ce fut formidable, a ajouté Colin White au quotidien "Ottawa Sun". Je dirais qu’il s’agit de ma victoire la plus mémorable obtenue au cours des trois dernières années. Celle-ci est spéciale, la troisième période a été excellente pour nous.»

Le résultat prouve, aux yeux de l’attaquant Drake Batherson, que l’équipe se trouve dans un bon état d’esprit en dépit de ses ennuis sur la glace.

«Ce triomphe est immense et il s’agit d’une belle expérience d’apprentissage; on ne doit jamais abandonner durant les matchs, a mentionné celui ayant inscrit son deuxième filet de l’année, lundi. C’est incroyable. Lorsque nous sommes revenus au vestiaire, tout le monde était enflammé. Je suis heureux pour chacun des gars.»

Retour du balancier

Selon Smith, le retour en force des Sénateurs vient en quelque sorte compenser pour certaines défaites non méritées encaissées plus tôt cet hiver.

«En obtenant ce but [celui de Nick Paul, lors d’une infériorité numérique en fin de deuxième], soudainement, on commence à penser. On se dit qu’on a peut-être une chance. Et puis, on a profité de nos chances, a-t-il dit. Cette année, il y a eu des parties où nous avons mieux joué que celle-ci et qu’on aurait dû gagner. Ce soir, ce n’en était pas une, mais les choses ont tourné en notre faveur.»