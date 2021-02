En route vers une place de partant

Sean Rea a eu un avant-goût de la vie de footballeur professionnel quand il s’est rendu avec l’Impact d’alors pour disputer un match de Ligue des champions à Orlando en décembre dernier.

• À lire aussi: Sean Rea, un nom à retenir

Il a toutefois encore tout à apprendre avant de pouvoir faire sa place comme joueur régulier avec ce qui est désormais le CF Montréal.

« Défensivement, je dois m’améliorer un peu, travailler mon placement défensif afin de ne pas devenir une nuisance pour l’équipe. »

Il part déjà sur des bonnes bases puisqu’il s’évalue bien, comme le confirme le directeur de l’Académie, Patrick Leduc.

« On a travaillé beaucoup sur la responsabilité lors de la perte du ballon. On a travaillé les replis et la pression sur l’adversaire pour causer des erreurs. »

Créatif

Rea est le genre de joueur qui peut devenir un favori de la foule, peu importe où et à quel niveau il jouera.

« Je suis très créatif, ça peut beaucoup amener pour débloquer des situations dans un match serré. J’adore apporter du plaisir aux gens qui regardent », raconte-t-il.

Son évaluation correspond encore une fois à celle de Patrick Leduc.

« C’est un joueur qui a une capacité à déséquilibrer l’adversaire. Il t’amène une petite étincelle offensive.

« Il peut se créer une occasion de marquer ou la créer pour un coéquipier. Il est très doué au drible et possède un bon tir. »

En attendant de montrer ce qu’il peut faire lors du camp d’entraînement, qui s’amorcera bientôt, Rea, tout comme les autres jeunes joueurs, peut compter sur un précieux allié.

« Patrice Bernier nous parle beaucoup pour nous aider à faire une transition plus facile.

« C’est excellent de l’avoir avec les pros et les U23, tu te sens à l’aise, il nous parle beaucoup et nous conseille. Il nous tire vers le haut. »

Mais Rea piaffe tout de même d’impatience parce qu’il a peu touché le terrain en situation de jeu depuis quelques mois.

« J’attends impatiemment le camp, ça fait longtemps que je n’ai pas eu d’entraînement avec contact, ce n’est que de l’individuel en U23 en ce moment. »