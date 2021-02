Est-ce que ça valait la peine de priver tout le monde?

Quand j’entends, en ce 4 janvier, que non seulement les cas de COVID n’ont pas diminué, mais sont allés en augmentant pendant la période des Fêtes, je me pose sérieusement la question : « Pourquoi a-t-on fait perdre autant d’argent aux commerçants qu’on a obligés à fermer leurs portes ? »

Alors que pendant ce temps-là, des citoyens sans scrupules et dénués de tout sens civique s’en donnaient à cœur joie derrière des portes closes et des rideaux obscurs ? Et on les soigne gratuitement en plus ces gens-là !

Un gars en santé

On évalue effectivement qu’une majorité de personnes parmi celles qui ont attrapé la COVID dernièrement sont des gens qui n’ont pas respecté les règles de distanciation et qui ont visité des connaissances ou de la parenté. Imaginez-vous ce qui serait arrivé si en plus tous les commerces étaient restés ouverts ? On n’ose même pas y penser tellement ça fait peur.