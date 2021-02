Evan Bouchard a fait sa place avec les Oilers

Le défenseur des Oilers d’Edmonton Evan Bouchard a dû regarder 11 matchs des estrades avant d’être ajouté à la formation et après six parties, il semble maintenant impossible à laisser de côté.

Celui qui a été la 10e sélection au total lors du repêchage de la Ligue nationale en 2018 a totalisé un but et quatre points, montrant un différentiel de 0. L’athlète de 21 ans croit que ce début de saison à l’écart lui a permis de se préparer convenablement.

«Ça fait partie du processus, a-t-il expliqué lors d’une vidéoconférence, mardi. C’est un long processus, mais il faut être prêt. Quand tu obtiens cette opportunité, il faut que ce soit difficile [pour l’entraîneur-chef] de te sortir de la formation. Pendant ce temps, je travaillais sur mon jeu, je restais positif et j’essayais d’avoir du plaisir.»

«Plus tu joues, plus tu es confortable. Je pense que c’est la même chose pour tout le monde. Plus tu as la rondelle, plus tu es en confiance.»

Son entraîneur-chef Dave Tippett a sa propre théorie à propos de la bonne forme de Bouchard, qui avait été limité à un but en sept parties en 2018-2019 tout en montrant un différentiel de -5.

«Il joue et il ne pense pas à ce qu’il fait, a lancé Tippett. Il est un joueur très talentueux et instinctif. Quand il ne fait que jouer sans trop penser, son talent prend le dessus.»

«Il y a encore des choses qu’il doit améliorer en défensive et sur le plan du positionnement – juste surveiller un joueur devant le filet, ce genre de choses. Mais il est jeune, et il gagne de la confiance. Il est un meilleur joueur lors de chaque match.»

Atteindre la cible

Parmi les éléments qui jouent en la faveur de Bouchard, il y a son instinct offensif. Il a une fois de plus démontré son flair en décochant pas moins de huit tirs cadrés, lundi, dans une défaite de 6 à 5 contre les Jets de Winnipeg.

«Je crois que l’important est de décocher rapidement pour que les joueurs n’aient pas le temps de bloquer. Il faut aussi changer les angles. C’est une grande partie de mon jeu et l’une des raisons pour lesquelles la rondelle se faufile.»

Les Oilers accueilleront les Jets mercredi soir.