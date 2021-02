Internationaux d'Australie: Osaka reprend son rythme de croisière

Au bord du naufrage au tour précédent, la N.3 mondiale Naomi Osaka a repris son rythme de croisière pour se hisser en demi-finales des Internationaux d'Australie, mardi à Melbourne.

Novak Djokovic, dont l’état des abdominaux continue d’intriguer, affronte le N.7 mondial Alexander Zverev en soirée.

Osaka intraitable

Dans un jeu vidéo, Osaka «choisirait son personnage parce que mon esprit n’arrive pas à lire ses choix sur le court», disait la Japonaise de l’inimitable Hsieh Su-Wei (71e), pour la toute première fois en quart de finale en Grand Chelem, à 35 ans.

Dans la réalité, les choses ont été bien différentes cette fois. Osaka n’a pas laissé Hsieh lui donner le tournis avec son jeu si atypique tout en timing et variations, et s’est imposée avec beaucoup d’autorité 6-2, 6-2 en à peine plus d’une heure.

«Avec sa frappe, vous ne savez jamais quand elle va y aller. Je suis vraiment contente de la manière dont j’ai joué», se félicite l’ex-N.1 mondiale aujourd’hui N.3, intraitable sur les points importants (trois balles de break sauvées sur trois) et derrière sa première balle de service (92% des points gagnés).

Deux jours plus tôt, Osaka était passée au bord de l’élimination quand l’Espagnole Garbiñe Muguruza s’était procuré deux balles de match dans le troisième set de leur huitième de finale de haut vol.

A part ça, elle survole tous ses matches depuis le début de la quinzaine australienne: elle n’a laissé échapper qu’à peine plus de quatre jeux en moyenne au fil de ses quatre autres.

Même les statistiques parlent pour elle puisque jusque-là, Osaka (23 ans) s’est offert le trophée à chaque fois qu’elle a atteint les quarts de finale en Grand Chelem. C’est arrivé trois fois déjà (US Open 2018 et 2020, et Open d’Australie 2019). Confirmera-t-elle la règle ?

Pour une place en finale, la Japonaise affrontera la N.2 mondiale Simona Halep ou Serena Williams, opposées en soirée.

A 39 ans, l’Américaine court toujours après un 24e sacre majeur qui lui permettrait d’égaler le record absolu établi par l’Australienne Margaret Court dans les années 1960-1970.

Jusqu’où ira Karatsev ?

Tombeur du N.9 mondial Diego Schwartzman au troisième tour, revenu d’un retard de deux sets à zéro face à Félix Auger-Aliassime (19e) en huitièmes de finale, le tout pour son premier Grand Chelem, et issu des qualifications: où s’arrêtera Aslan Karatsev ?

Le Russe de 27 ans, 114e mondial, est déjà le joueur le moins bien classé en quarts de finale à Melbourne depuis trente ans. Et le premier à s’inviter à ce stade de la compétition dès son premier tournoi majeur depuis vingt-cinq ans.

Face à lui se dresse désormais Grigor Dimitrov (21e), fort de son succès expéditif face au N.3 mondial Dominic Thiem au tour précédent.

Un nouvel exploit ferait de lui le premier joueur dans l’ère Open à se faire une place dans le dernier carré dès son tout premier Grand Chelem. Et seulement le cinquième qualifié à atteindre les demi-finales en tournoi majeur, le deuxième à l’Open d’Australie.

Djokovic-Zverev, même combat ?

A en croire les diagnostics médicaux de Djokovic, tous les deux sont touchés aux abdominaux.

Ceux du N.1 mondial font beaucoup parler depuis vendredi, même si, sous anti-douleurs, il n’a pas semblé significativement gêné contre Milos Raonic (14e) en huitièmes de finale il y a deux jours.

«C’est un peu un pari. On ne sait pas comment ça va évoluer sur le court. Ca pourrait s’aggraver fortement, mais aussi évoluer dans le bon sens», a assuré le Serbe dimanche, sans vouloir cette fois en dire plus sur la nature de sa blessure.

C’est aussi «Djoko» qui a évoqué les abdominaux de Zverev, juste après sa qualification pour les quarts de finale, alors que l’Allemand, qui n’a plus perdu de set depuis son tout premier du tournoi, n’en a jamais dit mot.

«On a un peu la même blessure, sauf que lui, c’est de l’autre côté» a affirmé Djokovic, qui a passé deux heures et demie de plus que Zverev sur les courts.

S’en ressentiront-ils encore ? Réponse en soirée sur la Rod Laver Arena.