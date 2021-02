Le Canada en bonne position, dit l'ambassadrice à Washington

L’ambassadrice canadienne Kirsten Hillman affirme que les Canadiens et les Québécois sont entrés dans une nouvelle ère d’opportunité aux États-Unis. Richard Latendresse, correspondant de TVA Nouvelles à Washington, s’est entretenu avec elle.

• À lire aussi: Rencontre à prévoir entre Biden et Trudeau le mois prochain

• À lire aussi: Canada/États-Unis: Trudeau salue le début d’«une nouvelle ère»

Celle qui représentait le Canada lors de l’inauguration de Joe Biden le 20 janvier dernier note que les thèmes abordés lors du discours du nouveau président sont favorables au Canada.

Le président Biden a évoqué l’ouverture au monde ainsi que la valorisation des partenaires et des alliés. Elle croit que l’accent mis sur la lutte aux changements climatiques est une chance inouïe pour l’hydroélectricité québécoise et l’extraction de minéraux au pays.

Même si l’administration Biden mise également sur des mesures protectionnistes, la possibilité de mettre de l’avant des faits et de démontrer qu’une mesure punitive nuirait à l’économie et à l’emploi aux États-Unis permet une plus grande latitude.

La relation déjà développée entre le premier ministre Justin Trudeau et le président Joe Biden risque de compter pour beaucoup.

«Les relations fortes entre deux leaders ça aide beaucoup. Ce n’est pas la seule chose, ce n’est pas la solution à toutes les difficultés qui pourraient être soulevées, mais c’est très important», explique l’ambassadrice.

Elle croit que le lien de confiance qui existe déjà entre les deux leaders est très positif, mais également que les deux hommes partagent des valeurs similaires.

«Si nous sommes d’accord sur 90% de ce que nous essayons de faire ensemble et si nous avons des leaders qui se connaissent, qui se font confiance, ils vont avoir la volonté de passer à travers des moments difficiles», ajoute Mme Hillman.