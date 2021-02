Le Marché du Store: 250 emplois créés et le salaire minimum à 15 $

La compagnie montréalaise Le Marché du Store a annoncé mardi la décision de porter le salaire minimum à 15 $ et de créer 250 emplois permanents, soit une augmentation de 34 % de ses effectifs à travers tout le Québec.

«En garantissant un taux minimum de 15 $ l'heure, le salaire moyen de nos conseillères et conseillers passe à 40 210 $ par année, avec les commissions et la bonification. Nous voulons offrir une stabilité à nos employés actuels et futurs pour démontrer qu'ici, c'est une vraie carrière qu'elles et ils construisent», a indiqué dans un communiqué Zachary Shiller, responsable de l’exploitation au Québec pour cette chaine de magasins qui se spécialise dans les stores et autres parures de fenêtres.

Avec une croissance oscillant entre 12 et 31 % durant les quatre dernières années, l’entreprise montréalaise précise que 120 des nouveaux postes permanents seront destinés au service des ventes en ligne, au siège social et l’usine de fabrication.

Le Marché du Store prévoit également l’ouverture de trois nouveaux magasins dans le Grand Montréal.