Interdiction de vendre de la nourriture: des cinémas menacent de rester fermés

Alors qu’ils se réjouissaient de pouvoir rouvrir pour la relâche, des propriétaires de cinéma pourraient plutôt choisir de rester fermés.

• À lire aussi: Tous les développements de la pandémie

• À lire aussi: Pas de déconfinement prévu dans les prochaines semaines au Québec

• À lire aussi: Consternation et déception dans le milieu culturel

C’est que la Santé publique ne leur permet pas pour le moment de vendre de la nourriture sur place.

«Aucune offre alimentaire ni de consommation dans les salles», a confirmé une source gouvernementale à TVA Nouvelles.

Cette nouvelle a semblé être une surprise pour le propriétaire des cinémas Guzzo, Vincent Guzzo, qui a paru apprendre ce détail lors d’une entrevue à l’émission À vos affaires.

«Ce n’est pas ça qu’on nous a dit. On nous a dit qu’on doit garder le masque quand on est dans la salle, mais qu’on peut enlever notre masque pour manger et boire, mais qu’après il faut le remettre. Il ne faut juste pas être dans la salle sans masque», a-t-il indiqué.

«Ça va être un problème de la même manière que le couvre-feu à 20h [...] On va essayer de régler ça...», a-t-il ajouté.

Plusieurs propriétaires de cinéma de la province ont confié que ce n'était pas rentable d'ouvrir si la vente de nourriture n'était pas permise.