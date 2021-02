Le saut vers la gloire

Il y a 30 ans, Philippe Laroche surmontait une barrière psychologique importante en remportant sa première médaille d’or aux championnats mondiaux de ski acrobatique, en présence de sa famille, prélude à sa victoire aux Jeux olympiques d’Albertville l’année suivante.

Meneur au classement cumulatif de la Coupe du monde en vertu d’un très bon début de saison avec trois médailles d’or et deux d’argent, Laroche s’est pointé à Lake Placid comme le grand favori, mais il subsistait néanmoins un doute dans l’esprit du sauteur de Lac-Beauport au moment de la finale, le 17 février.

« J’avais terminé au deuxième rang du classement cumulatif du Grand Prix en 1988, 1989 et 1990, et je me demandais si j’allais terminer en deuxième place toute ma vie », confie l’homme d’affaires de 54 ans.

« Je me demandais si j’étais un gagnant. En 1990, je ne me sentais pas bien et j’étais prêt à arrêter. En 1991 à Lake Placid, je devais gagner quelque chose d’important. Mon frère Yves me disait de ne pas lâcher et que j’allais passer à la caisse à un moment donné. »

L’aîné de la famille avait vu juste. Troisième après les qualifications, Laroche a gagné de brillante façon en devançant le Montréalais John Ross par près de 18 points. L’Américain Dave Valenti a complété le podium. Double champion mondial en titre (1986 et 1989) et meneur après les qualifications, Lloyd Langlois, de Magog, a terminé au quatrième rang, lui qui était revenu à la compétition après une année sabbatique dans l’espoir de signer un troisième sacre au mondial et qui avait remporté deux étapes de la Coupe du monde avant se présenter dans l’État de New York. À ses premiers championnats mondiaux, le jeune Nicolas Fontaine avait terminé au sixième rang avant de connaître une brillante carrière.

Saut unique

Laroche est parvenu à monter sur la première marche du podium en misant sur le quadruple saut avec triple vrille, saut qu’il avait inventé quelques années plus tôt pour se démarquer de ses adversaires et dont le degré de difficulté était plus élevé que les autres figures.

« Chaque fois que je le faisais, je pensais me casser la gueule et j’avais peur pour ma vie, confie-t-il. Comme les pilotes de F-1, je préparais une valise avec une lettre et des vêtements avant de quitter l’hôtel pour la compétition dans l’éventualité où quelque chose de dramatique se produirait. On poussait tellement notre zone rouge. Au mondial, j’étais plus à l’aise, mais mon saut n’avait pas été parfait. Le degré de difficulté plus élevé m’avait permis de gagner. »

« Ce saut est encore celui avec le plus haut degré de difficultés en Coupe du monde, mais les meilleurs sauteurs le réalisent maintenant à la perfection, poursuit Laroche. Jamais je n’aurais été capable de le faire comme ça. »

Photo Didier Debusschère

Dans son Top 3

Son quadruple avec triple vrille lui avait alors valu le meilleur pointage de sa carrière.

Vainqueur au Mont Gabriel deux semaines plus tôt devant près de 20 000 spectateurs, Laroche avait pu de nouveau compter sur l’appui de ses proches à Lake Placid, situé à deux heures de route de Montréal. La station des Adirondacks a accueilli les Jeux olympiques en 1932 et en 1980.

« Cette victoire se situe dans mon top 3 de mes meilleurs moments en carrière, souligne Laroche. Ce fut le championnat le plus difficile à gagner. C’était mon premier titre d’importance et j’ai pu le faire devant ma famille, mes amis et les partisans. Fidèle à son habitude, mon père était dans l’aire d’arrivée avec son gros drapeau du Canada. Ça ajoutait au stress. Il était toujours certain que j’allais gagner, mais ce n’était pas une garantie. »

Brèves célébrations

Les célébrations avaient toutefois été de courte durée.

« J’ai célébré dans la voiture pendant le trajet de trois heures jusqu’à Mirabel, raconte-t-il. On partait pour Paris à 20 heures la même journée en prévision de la Coupe du monde de La Clusaz, dans les Alpes.

« Avec 14 épreuves, les saisons étaient longues et ça se passait de novembre à mars. J’avais terminé la saison avec force en remportant mon premier titre au classement cumulatif. »

Des moments magiques pour son frère aîné

Photo d'archives

Yves Laroche a vécu des moments très émotifs lorsque son petit frère a grimpé sur la plus haute marche du podium aux championnats mondiaux de 1991 à Lake Placid.

« Ce fut des moments magnifiques que je ne pourrai jamais oublier, a exprimé l’aîné de la célèbre famille de skieurs de Lac-Beauport. C’était son objectif et il a réussi. C’était le fun de le voir gagner à la maison. Philippe avait beaucoup de pression parce qu’il s’appelait Laroche. Son nom le précédait et il devait bien réussir. Ce dont je suis le plus fier est d’avoir encouragé mon petit frère à atteindre son objectif. »

Bon pressentiment

Yves a toujours gardé espoir que son frère puisse se hisser sur la plus haute marche du podium lors des rendez-vous importants.

« Parce qu’il effectuait des sauts que les autres ne faisaient pas, je savais qu’il allait gagner à un moment donné », souligne celui qui a été champion de la Coupe du monde en 1984 et 1986, et remporté l’argent aux championnats du monde de 1986 à Tignes, en France, avant de subir un grave accident de parapente, en 1989, en France qui l’a laissé avec des séquelles importantes.

« Il avait une longueur d’avance sur les autres, mais il devait réussir ses sauts au bon moment. C’est là que tu peux voir que c’est un vrai athlète. »

Repousser les limites

Ce goût d’innover avec des sauts toujours plus difficiles était inscrit dans l’ADN des LaRoche.

« Les Laroche voulaient repousser leurs limites avant de viser la victoire », mentionne Yves, qui vit en Mauricie depuis cinq ans.

« On a toujours voulu se surpasser. Tu n’avais pas le choix de réussir le quadruple saut avec triple vrille, sinon tu te blessais. Quand j’étais entraîneur, je n’ai jamais incité un de mes athlètes à le tenter. De nos jours, la seule différence est que les athlètes réussissent ce saut à la perfection. Il y a environ 10 gars qui le font alors que Phil était le seul en 1991. »

L’aîné de la famille a accompagné Philippe au sein du circuit de la Coupe du monde de 1992 à 1994.

Une victoire déterminante

Photo courtoisie

Cette victoire aux championnats mondiaux de 1991 a été un tournant dans la carrière de Philippe Laroche.

Débarrassé de ses doutes, Laroche a remporté le Grand Prix en 1991 et est monté sur la plus haute marche du podium aux Jeux olympiques de 1992 à Albertville, alors que le ski acrobatique est toujours considéré comme un sport de démonstration après ses débuts en 1988, à Calgary.

Il remporte ensuite le Grand Prix en 1992, puis l’or aux mondiaux de 1993 en Autriche. Il termine ensuite en deuxième place aux Jeux olympiques de Lillehammer en 1994, alors que son sport fait son entrée officielle dans le giron olympique, et met la main sur le titre au classement cumulatif pour clore l’année en beauté.

« Le vent a tourné à Lake Placid, résume Laroche, qui compte 18 victoires en Coupe du monde. J’ai prouvé que j’étais capable de gagner. J’ai appris et pris le goût à gagner. J’ai pris confiance et je suis devenu le gars à battre. J’ai connu ma meilleure année en 1992 avec sept podiums et réussi mon meilleur saut aux Jeux olympiques d’Albertville. J’étais en feu.

« J’ai commencé à descendre en 1994 en raison de blessures au dos et aux genoux, d’ajouter Laroche. J’ai sorti tous mes trucs du chapeau pour gagner le classement cumulatif. Je me suis offert un dernier tour de piste en participant aux championnats mondiaux en 1995 comme champion en titre. Mon corps ne suivait plus. »

Soudainement dans l’ombre

Même s’il sillonnait le circuit de la Coupe du monde depuis 1987, Laroche évoluait plus dans l’ombre en raison de la présence de Jean-Marc Rozon et Lloyd Langlois, deux sauteurs aguerris et de très haut niveau.

« J’étais un peu influencé par les autres et je suivais tout le monde, explique-t-il. Après ma victoire en 1991, je suis devenu le leader du groupe et j’ai pris les choses en main. Je m’occupais du saut de l’équipe canadienne.

« Jean-Marc et Lloyd étaient tellement forts et des sommités dans notre sport que je me retrouvais dans leur ombre et il était difficile d’aller devant le peloton, de poursuivre Laroche. Je l’ai fait à partir de ma victoire aux mondiaux à Lake Placid. »

Autre signe qui démontrait qu’il avait pris confiance en ses moyens, Laroche s’assurait d’être reconnu par les juges. « Au lieu du costume rouge de l’équipe canadienne, je portais un costume jaune au mondial en 1991. Je n’étais plus le numéro 3 ou 4 et les juges savaient que c’était Laroche quand ils voyaient le costume jaune et le casque Jofa blanc à la Michel Goulet. Mikaël Kingsbury porte toujours quelque chose de différent et tu sais que c’est lui dans le portillon de départ. »