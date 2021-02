L’École d’agriculture de Nicolet profite de la pandémie

Les sept programmes d’horticulture proposés à l’École d’agriculture de Nicolet, au Centre-du-Québec, ont enregistré une hausse marquée des inscriptions depuis le début de la pandémie.

L’école a pratiquement doublé le nombre d’étudiants participant aux programmes disponibles, dont ceux de fleuristerie, de production horticole et de mécanique agricole.

Pour faire face à la demande de plus en plus importante, l’école a ainsi augmenté la capacité des groupes et engagé de nouveaux enseignants. Une hausse qui n’a pas d’impact sur l’ambiance des cours qui demeure intime.

«Après une couple d’années en restauration, quand j’ai arrêté de travailler, à cause de la COVID, je me suis fait un gros jardin chez moi. C’était comme une révélation, j’ai vraiment aimé ça faire ça... Je me suis dit “il faut que j’aille me ressourcer en autre chose”», a expliqué Cathy Tremblay, étudiante en production horticole.

Pour d’autres, l’appel de la terre était là avant la crise sanitaire. C’est notamment le cas de Rachèle Roy, étudiante en mécanique agricole, pour qui l’amour de la terre est une affaire de famille et la mécanique en est une de passion.

L’ensemble de la production à l’École de Nicolet est d’ailleurs biologique, a souligné la directrice des programmes professionnels au Centre de services scolaire de la Riveraine.

Et il n’y a pas que les programmes d’étude qui sont populaires, alors que les paniers biologiques suscitent aussi un engouement.

À la coopérative La Charrette, dans le village de Charette en Mauricie, la demande est exponentielle, a fait valoir Alexandre Fouillet, fermier de famille.

Après quatre années d’opération, 275 familles se verront donner un panier de légumes biologiques hebdomadaire, a-t-il indiqué.

«On a l’impression qu’on pourrait en vendre le double», a-t-il avancé.

Le Québec compte aujourd’hui plus d’un millier de fermes biologiques, alors qu’elles n’étaient que quelques centaines il y a quelques années. Une croissance qui semble refléter l’engouement pour l’achat local.