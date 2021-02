Les Capitals obtiennent leur revanche sur les Penguins

La recrue Vitek Vanecek a perdu toute chance de signer son premier jeu blanc en carrière avec moins de cinq minutes à écouler au match contre les Penguins, mais les Capitals de Washington ont tout de même triomphé au compte de 3 à 1, mardi à Pittsburgh.

Vanecek a vu Zach Aston-Reese toucher la cible alors que Justin Schultz avait envoyé John Marino dans ses jambes. Le gardien, incapable de faire son travail, a ainsi cédé une fois sur 27 rondelles dirigées vers lui.

Il s'agissait d'un troisième match cette saison pour Aston-Reese et il a marqué un but lors de chacun d'entre eux.

Les Capitals ont ainsi réagi à une gênante défaite de 6 à 3 encaissée face à ces mêmes Penguins, dimanche. Ils ont décoché pas moins de 42 rondelles vers la cage défendue par Tristan Jarry. Conor Sheary, Jakub Vrana et Lars Eller ont été les buteurs dans la victoire.

Deux premières pour Sorokin

Au KeyBank Center, le gardien des Islanders de New York Ilya Sorokin a signé sa première victoire et son premier blanchissage en carrière dans la Ligue nationale, permettant à son club de l’emporter 3 à 0 aux dépens des Sabres de Buffalo.

Le Russe de 25 ans a repoussé les 20 tirs de ses rivaux, lui qui disputait seulement un quatrième match dans le circuit Bettman. Avant de se joindre aux «Insulaires» en 2020-2021, Sorokin a notamment disputé six saisons avec le CSKA de Moscou dans la Ligue continentale de hockey (KHL).

Anders Lee (deux fois) et Jean-Gabriel Pageau ont été les buteurs de ce duel. Le second a ainsi prolongé sa séquence de matchs avec un but à quatre.

En 15 rencontres cette saison, le Franco-Ontarien a inscrit six réussites et fourni quatre mentions d’aide pour dix points.

Un retour réussi pour les Devils

Les Devils du New Jersey disputaient un premier match en 16 jours, mais ils n’ont pas semblé rouillés, défaisant les Rangers de New York au compte de 5 à 2, à Newark.

Mackenzie Blackwood a été brillant devant sa cage, lui qui a fait face à 39 lancers. Colin Blackwell et Pavel Buchnevich sont parvenus à tromper sa vigilance.

Avec une égalité de 2 à 2 après deux périodes, Yegor Sharangovich a fait la différence à mi-chemin lors du dernier engagement avec son deuxième filet de la campagne. Nicholas Merkley a inscrit le but d’assurance quelques instants plus tard, puis Mikhail Maltsev a marqué son tout premier filet dans la LNH dans une cage déserte.

Pavel Zacha et Will Butcher ont aussi fait scintiller la lumière rouge dans la victoire. Igor Shesterkin a repoussé 32 tirs.