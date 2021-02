Les résidences unifamiliales ont la cote en région

Le marché des résidences unifamiliales a connu un nouveau record de ventes en 2020, avec une forte influence de la pandémie de COVID-19 dans les ventes des régions éloignées, a indiqué mardi un bilan de la firme JLR.

Selon les actes notariés publiés au Registre foncier du Québec, 103 429 maisons unifamiliales ont trouvé preneur en 2020, ce qui représente une augmentation de 18 % par rapport à 2019.

Une stimulation de la demande d’habitation qui peut notamment s’expliquer par des taux d’intérêt relativement bas, l’évolution des préférences en matière de logement, l’épargne élevée des ménages ainsi que la croissance du revenu disponible.

Sur les 75 divisions de recensement analysées par JLR, 46 ont ainsi enregistré en 2020 une hausse supérieure ou égale à 10 % par rapport à l’année précédente.

Près de six divisions de recensement ont noté une croissance de plus de 50 %, la majorité se situant dans les régions de l’Outaouais et des Laurentides. La division des Pays-d’en-Haut a ainsi vu une progression de 58 % grâce à son inventaire d’unifamiliales important avant le début de la pandémie, alors que la division de Pontiac doit son augmentation de 56 % des ventes à sa proximité avec Ottawa.

Ce marché résidentiel a également connu une hausse particulièrement élevée dans les régions du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de la Mauricie et de la Capitale-Nationale. Une progression qui a cependant été moins importante en Abitibi-Témiscamingue.

Les ventes d’unifamiliales sont restées élevées dans la région de Montréal, même si le manque de maisons proposées sur le marché a limité les achats.

De nouveaux records de prix

Le prix médian des unifamiliales a également été influencé par cette forte demande, alors que 66 divisions de recensement ont vu une hausse de 5 % ou plus de leur prix par rapport à 2019.

Le prix médian des maisons a été compris entre 100 000 $ et 250 000 $ dans près de 60 % des divisions de recensement de la province, un chiffre qui pouvait atteindre plus de 350 000 $ dans la région de Montréal.

La division de Montréal obtient d’ailleurs le prix médian le plus élevé en 2020, soit 568 000 $, et se situe loin devant la 2e place qui revient à Longueuil avec un montant évalué à 429 000 $.

La majorité des augmentations du prix est par ailleurs observable dans les régions situées entre 30 min et 1 h 30 de Montréal, soit la Montérégie, les Laurentides et Lanaudière.

Les propriétaires ont notamment été plus enclins à investir un plus grand montant dans les divisions de Sept-Rivières-Caniapiscau (+25 %), Témiscouata (+24 %) et Laurentides (+22 %).

La demande pour les unifamiliales devrait continuer sa progression en 2021 et même voir un resserrement de l’écart des ventes entre Montréal et les régions si la tendance se poursuit, a estimé JLR.