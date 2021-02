Ottawa rate sa cible, dit un pro-arme

Un défenseur du droit de posséder des armes à feu croit que le gouvernement fédéral n’a pas misé sur les bonnes actions dans son plus récent projet de loi.

«Au niveau des armes de poing, c’est complètement à côté de la cible», lance Guy Morin, président de Tous contre un registre québécois des armes à feu en entrevue à LCN.

Il affirme que comme les armes de poing sont déjà illégales, à moins de posséder des permis spéciaux, les municipalités vont donc s’attaquer à des propriétaires légitimes.

«C’est une mesure qui vise directement les tireurs sportifs, mais qui rate complètement sa cible. Ça ne touche absolument pas aux criminels», dit-il.

Selon lui, si on veut s’attaquer à la criminalité, il faut appliquer les lois déjà en place. «Le contrôle est très bien fait, les lois sont là. On a un problème de ressource. On utilise mal nos lois ou pas du tout», conclut M. Morin.