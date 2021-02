Pandémie : « On a pris la décision de laisser mourir 20 000 Canadiens », déplore Roméo Dallaire

Le Lieutenant-général à la retraite Roméo Dallaire critique la gestion de la pandémie de COVID-19 et dénonce le manque de leadership des gouvernements.

« On a pris la décision de laisser mourir 20 000 Canadiens, c’est ça qui a été pris, au lieu de prendre une décision d’arrêter ça et pendant six mois s’il le faut, on ferme. Oui l’économie va en souffrir, mais les gouvernements sont capables de rebâtir ça », a déclaré l’ancien sénateur au micro de Richard Martineau à QUB radio, mardi.

« Les élites politiques à tous les niveaux au Canada n’ont pas su prendre des positions fermes, délibérées pour inspirer leurs citoyens à combattre, insiste-t-il. Les décisions d’une façon sans équivoque, doivent être prises et non pas débattues, discutées, politiquement manœuvrées entre le fédéral, le provincial et le municipal. On est en guerre ou on ne l’est pas. »

L'ancien militaire ajoute que les changements constants de consignes et d’objectifs contribuent à la détresse de travailleurs d’urgence. Lui-même atteint d’un trouble de stress port traumatique après sa mission au Rwanda, il prévient que de nombreux cas sont à prévoir dans le personnel de la santé.

« Ce qu’on remarque chez nos premiers répondants, c’est que rien ne les a préparés pour ça, explique M. Dallaire. On est abandonnés dans des scénarios dans lesquels il n’y a pas de bonne réponse. Ce sont des scénarios où un côté ou de l’autre, quelqu’un va souffrir. »

À l’image des Britanniques qui pouvait s’inspirer de Winston Churchill lors des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale, les citoyens ont besoin d’une direction claire pour traverser l’épreuve, illustre le sénateur.

« Il n’y a rien, rien qui peut arrêter les êtres humains quand ils ont un leadership bien sensible, bien humain et bien concentré sur l’objectif », conclut le militaire à la retraite.