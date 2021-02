Peu d’espoir d’un retour au orange à Québec le 22 février

Les restaurateurs et propriétaires de gyms et de cinémas de Québec ont peu d’espoir de voir la région passer au orange et par le fait même de revoir leurs clients prochainement, même si les indicateurs épidémiologiques pointent en ce sens.

Les données épidémiologiques favorables des dernières semaines pouvaient laisser croire à un allègement des mesures le 22 février. La date avait été évoquée par le premier ministre et par les Santés publiques régionales.

Or, le discours a changé dans les derniers jours, variants et semaine de relâche obligent.

« Ça devient un peu le supplice de la goutte », ironise le vice-président aux affaires publiques de l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ), François Meunier.

Parmi les restaurateurs de Québec, l’espoir d’une réouverture d’ici la semaine de relâche demeure mince. Et ce, malgré les sorties des directeurs de santé publique de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches établissant des cibles qui ont depuis été atteintes.

« Disons qu’on espère toujours le meilleur, mais qu’on a appris à se préparer au pire », illustre Fabio Monti, du resto L’Atelier.

« Fallait être irréaliste pour croire à une réouverture le 22 février, à mon avis », lance Andreas Papadeas, propriétaire du Mezzé.

Ce dernier vivrait malgré tout très bien avec une telle décision. « Tant qu’à ça, pour qu’on en finisse, on est mieux de serrer la vis là et ouvrir comme du monde pour cet été. »

Arrêter le yo-yo

C’est d’ailleurs ce qui ressort du discours des restaurateurs. Si le 22 février s’avère une occasion ratée, il faut s’assurer que la prochaine soit la bonne.

« Le pire, ce serait de jouer au yo-yo et de refermer après », croit François Meunier, qui continuera d’ailleurs de demander au gouvernement un plan clair de relance.

Du côté des cinémas, on souhaite aussi des précisions. Le directeur général des cinémas Le Clap ne se berce plus d’illusions pour le 22 février, mais il aimerait en savoir plus sur les intentions du gouvernement.

« Un cinéma, ce n’est pas juste d’ouvrir et de fermer la porte, ce n’est pas comme le commerce de détail. Un film, ça vient avec une mise en marché et tant qu’on n’a pas d’information pour les grands centres, on n’a pas de nouvelles sorties », rappelle Robin Plamondon.

Les gyms tapent du pied

Les gyms, quant à eux, continuent de taper du pied. Le secteur fondait beaucoup d’espoir sur la date du 22 février, surtout depuis la réouverture dans d’autres régions.

« Depuis janvier, il n’y a aucune raison qu’on ouvre les centres d’achats, mais qu’on ne permette pas aux gens d’avoir accès à de saines habitudes de vie. C’est triste de voir ça aller », insiste Gabriel Hardy, porte-parole provincial du Conseil canadien de l’industrie du conditionnement physique.

Les cibles établies par la Santé publique pour un éventuel passage en zone orange

Capitale-Nationale

Entre 40 et 50 cas par jour

par jour Moins de 70 hospitalisations au total

Chaudière-Appalaches

Moins de 40 cas par jour

par jour Moins de 23 hospitalisations au total

Bilan d’hier

Capitale-Nationale

32 nouveaux cas

52 hospitalisations

Chaudière-Appalaches