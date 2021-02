Pierre Curzi a reçu 2000$ pour incarner le père Noël

L’acteur Pierre Curzi a touché un cachet de 2000 $ pour incarner le père Noël aux côtés du premier ministre François Legault lors d’une conférence de presse destinée aux enfants qui a été diffusée le 20 décembre dernier.

Un document obtenu à la suite d’une demande d’accès à l’information révèle que l’opération de relations publiques a coûté près de 3500 $ au total, en incluant les frais pour la captation vidéo, le matériel technique et la location du costume.

M. Legault avait profité de cette conférence de presse « spéciale » pour annoncer que le père Noël, à titre de travailleur essentiel, pourrait procéder à la distribution des cadeaux.

Il s’agit somme toute d’une goutte d’eau dans l’océan de placements publicitaires qu’effectue le gouvernement Legault depuis le début de la pandémie.

Le ministère du Conseil exécutif rapportait en décembre dernier des dépenses d’environ 13 millions $ par mois en placement média.

La campagne de Noël avec les humoristes François Bellefeuille et Derek Seguin a coûté à elle seule près de 600 000 $.

« Cette conférence de presse spéciale destinée aux enfants a été un franc succès et nous en sommes très fiers », a commenté le cabinet du premier ministre, en rappelant que la vidéo a été visionnée et partagée des milliers de fois.

« Le premier ministre tenait à féliciter et à remercier les enfants pour leur résilience et leur force de caractère pendant la pandémie. Le contexte actuel n’est pas facile pour eux non plus », a souligné l’attaché de presse de M. Legault, Ewan Sauves.

« Concernant cette prestation, M. Curzi a été payé selon son tarif habituel négocié pour une journée de tournage », a indiqué de son côté Hélène Thiffault, agente de l’acteur et ex-député péquiste de Borduas.