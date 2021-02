Plus de chiens au pays depuis 2018, le nombre de chats reste stable

Le nombre de chiens a augmenté au Canada de 2018 à 2020, tandis que la population de chats est restée stable, selon l’Institut canadien de la santé animale.

• À lire aussi: Les chiens jouent pour faire plaisir aussi à leur maître, selon une étude

• À lire aussi: Il faut encourager les éleveurs «responsables», croit Anima-Québec

• À lire aussi: Les Québécois adoptent de plus en plus d’animaux

S’appuyant sur un sondage réalisé par Kynetec auprès de 3 500 ménages l'an dernier, l’Institut affirme que le nombre de chiens a grimpé de 100 000 pour s’établir à 7,6 millions. La population de chat domestique n’a pas vraiment bougé, restant à environ 8,1 millions, soit davantage que le nombre de chiens.

La proportion de ménages canadiens possédant au moins un de ces animaux de compagnie est restée stable à 58 %.

«Au sein de la population des chiens et des chats, le pourcentage d’animaux de compagnie ayant reçu des soins vétérinaires au cours des 12 derniers mois a augmenté de manière plus importante pour les chats que pour les chiens. L’augmentation des visites vétérinaires pour les chats a été la plus prononcée dans les mois qui ont suivi le début de la pandémie de COVID-19», a précisé l’Institut canadien de la santé animale par communiqué, mardi.

Cette organisation représente les manufacturiers et les distributeurs fournissant des produits pour des animaux comme des médicaments, des additifs alimentaires ou des pesticides.