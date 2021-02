Plusieurs écoles fermées dans la province

Les précipitations de neige qui tombent sur le Québec depuis cette nuit forcent la fermeture de plusieurs écoles et services de garde au Québec.

Pour voir si l'école de votre enfant est fermée, consultez la liste complète en cliquant ici.

Estrie

- Le Centre de services scolaire de la Région-de-Sherbrooke suspend pour la journée le transport scolaire et les cours de ses écoles primaires et secondaires et les cours de jour et de soir de l’école Le Goéland, du Centre Saint-Michel et du Centre 24-juin.

Les services de gardent demeurent ouverts, à l’exception du service de garde de l’École du Touret et de celui de l’école des Enfants-de-la-Terre.

Montérégie

- Le Centre de services scolaire de la Vallée-des-Tisserands ferme tous les établissements primaires et secondaires, ainsi que les services de garde, les centres de formation générale aux adultes, les centres de formation professionnelle et le centre administratif du Centre de services scolaires.

- Le Centre de services scolaires des Grandes-Seigneuries ferme tous les établissements primaires et secondaires, ainsi que les services de garde, les centres de formation générale aux adultes, les centres de formation professionnelle et les centres administratifs du Centre de services scolaires.

- Le Centre de services scolaires Riverside/Riverside School Board ferme toutes les écoles et les centres ainsi que les services de garde, les centres de formation générale aux adultes et le centre administratif du Centre de services scolaires.

Montréal

- Le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys ferme ses établissements scolaires, ses bureaux administratifs et ses services de garde.

Écoles privées

De nombreuses écoles privées de la Montréal, de la Montérégie et de Lanaudière ont aussi suspendu leurs cours pour la journée en raison de la météo. Voyez la liste complète ici.