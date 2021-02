Pour faire taire l’acouphène

Le lecteur empathique qui souhaitait aider une épouse prise avec un mari qui refusait de porter des appareils pour régler son problème d’acouphène m’a semblé beaucoup trop précis en chiffrant leurs bénéfices à un niveau de 80 % d’amélioration. Les appareils les plus perfectionnés, comme il le mentionne, tout comme les technologies les plus évoluées, comme vous le mentionnez vous-même, sont incapables de couvrir le bruit subjectif causé par les cellules ciliées qui tapissent la cochlée. On ne peut arrêter l’acouphène, même en coupant le nerf auditif.

Le seul moyen de diminuer l’acouphène, c’est d’apprendre au cerveau à ne pas tenir compte de ce bruit subjectif. On parle alors d’habituation, ou en terme scientifique, de neuroplasticité. À titre d’exemple pour vous rendre ça plus clair : le cerveau apprend à trier l’information dans un environnement sonore familier, comme, par exemple, quand on prend conscience de la présence de son réfrigérateur lorsque son moteur bruyant s’arrête. Il existe aussi l’acouphène objectif qu’un médecin peut intercepter avec son stéthoscope et qui est un signe de trouble vasculaire.

Je suis incommodée par l’acouphène chronique en plus d’être sourde depuis mon adolescence. Je suis aussi affectée par une surdité rare et inconnue au Québec. C’est à l’international (États-Unis et Corée du Sud) qu’on a pu l’identifier. Et pour mettre les points sur les « i » pour vos lecteurs, sachez qu’aucun appareil auditif ne pourrait rétablir mon audition. Pour me donner le courage d’accepter mon sort, je me sers régulièrement ces paroles de Nietzsche : « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort ». Alors pour couvrir mon acouphène quand il devient un brin trop déplaisant, je chante les plus belles chansons d’amour apprises avant ma surdité, ce qui déclenche automatiquement l’hilarité de mon entourage personnel ou professionnel.

Et pour pouvoir apprécier la musique classique ou le jazz, je siffle, parce que siffler me permet de sentir la vibration de mes cordes vocales. Et pour clore le chapitre, je suis polyglotte, incluant le mandarin. Saviez-vous en terminant que le grand Beethoven a composé sa neuvième symphonie après la venue de sa surdité ?

En terminant, au bénéfice de toutes les personnes qui ont un acouphène et qui s’enferment dans leur problème au lieu de réagir, je signale que j’ai aussi les tympans déchirés et que je n’ai pas d’équilibre. Je vous écris tout ça pour encourager vos lecteurs et lectrices à confronter résolument l’adversité.

Je trouve qu’on vit à une époque où on médicalise trop la souffrance humaine, alors qu’elle fait partie de notre condition d’humain et qu’on devrait plutôt apprendre à l’apprivoiser pour s’humaniser un peu plus. Ce type de démarche s’inscrit dans une éthique politique, sociale et spirituelle.

Fimi Kassabian

Au-delà de l’intéressante description que vous faites de l’acouphène, votre dernier paragraphe mérite à lui seul d’être médité.