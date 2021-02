Précarité en enseignement : maximisons le travail de nos suppléants

À moins que vous ne viviez sous une roche, vous devez savoir que le monde de l’éducation primaire et secondaire ne va pas très bien depuis... trop longtemps.

Quand la CAQ fut élue en 2018, il y avait un léger regain d’espoir, car l’éducation était une priorité de ce parti, mais un article récent du Journal de Montréal montre que les enseignants sont toujours aussi nombreux à quitter prématurément la profession.

Ce n’est guère surprenant, fondamentalement, les conditions de travail du métier n’ont pas changé. Beaucoup s’expriment sur la place publique quant à comment résoudre ce problème. Il s’agit donc ainsi de mon petit grain sel. Cependant, il faut préciser que la situation requière un ensemble de solutions, mais celle que je vous présente constitue un énorme pas en avant selon moi.

Une solution gagnante pour tous

Mettre fin à la précarité en enseignement et pour de vrai. Comment? C’est fort simple. Tout enseignant qui est embauché à un centre de service scolaire sera présent dans les écoles chaque jour pour soit réaliser des remplacements comme c’est déjà le cas présentement ou pour supporter un enseignant dans sa classe en réalisant de l’enseignement en dyade.

La classe aura été ciblée par l’équipe-école. Ce faisant, on fait d’une pierre deux coups. Les enseignants en début de carrière vont avoir une sécurité financière et d’emploi bien meilleur qu’auparavant et les enseignants d’expérience vont recevoir un coup de main tant mérité.

En réalité, il s’agit même d’une pierre trois coups, car les nouveaux vont pouvoir apprendre au contact des vétérans.

Imaginez un monde où un enseignant en début de carrière n’a pas à s’inquiéter s’il va être appelé cette semaine ou être angoissé à l’approche du mois de septembre. Un monde où il n’est pas qu’un simple suppléant, mais un élément important de l’équipe-école.

Bien sûr, les modalités et les détails quant à l’application d’une telle mesure sont légion (salaire, nombre d’heures, un enseignant peut-il refuser d’être aidé, etc.).

Également, la mesure aura un coût, mais j’ai la profonde conviction que si elle est mise en place, nous ferons une avancée incroyable dans cette lutte pour restaurer notre système d’éducation. Cela profitera à tous les enseignants, mais aussi, bien sûr, aux élèves.

Jonathan Lépine

Enseignant en mathématiques

Drummondville