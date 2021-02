Quarantaine: 10 hôtels choisis par Ottawa

À mesure qu’approche l’entrée en vigueur de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs de l’étranger, la liste des hôteliers montréalais qui seront autorisés à les accueillir se précise.

Hier soir, un total de 10 établissements, tous situés aux abords de l’aéroport Montréal-Trudeau, figuraient sur la courte liste des hôtels retenus par l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

Cette sélection pourrait encore changer. Mais, selon nos informations, l’hôtel Marriott de l’aéroport, le Crowne Plaza et le DoubleTree by Hilton en faisaient partie (voir la liste plus bas).

Tout indique que c’est entre leurs murs qu’à compter de lundi prochain, tous les voyageurs arrivant à Montréal par avion de l’étranger seront tenus de passer leur quarantaine obligatoire de trois jours à leurs frais (2000 $) dans l’attente de leurs résultats de test de COVID-19. Advenant une réponse négative, ils seront invités à poursuivre leur isolement à domicile.

Ils sont déjà Prêts

« Ce n’est pas quelque chose qui nous inquiète beaucoup, a dit au Journal, hier, Benoît Chaumont, directeur général de l’hôtel Aloft, également retenu par le gouvernement. C’est depuis le printemps que l’on applique les mesures les plus strictes de l’industrie. J’estime que nous sommes prêts pour cette responsabilité qu’on nous confiera. »

Dans cet hôtel de plus de 130 chambres, situé à l’entrée de l’aéroport Montréal-Trudeau, chaque invité est tenu depuis mars de remplir un formulaire de santé et de se soumettre à une prise de température dès son arrivée.

Les aires de jeux et de restauration, les salles d’entraînement et de réunion et la piscine ne peuvent être utilisées.

Des travailleurs de la santé, des étudiants étrangers et des camionneurs de passage ont permis à l’établissement de maintenir tant bien que mal un taux d’occupation de l’ordre d’environ 10 % ces dernières semaines.

Mais comme tous les hôteliers des environs, on espère – sans trop y croire – que ces nouvelles mesures du fédéral leur permettront de reprendre un semblant d’activité normale.

« Étrangement, fait remarquer M. Chaumont, maintenir un hôtel ouvert dans ces conditions est plus d’ouvrage que lorsque l’hôtel est plein. »

Nourriture

En fin d’après-midi hier, des cadres de tous les établissements sélectionnés par Ottawa étaient conviés à une rencontre. Il a notamment été question de la livraison des repas par des services tiers, comme Uber Eats.

Les voyageurs en quarantaine pourront commander leur nourriture de l’hôtel ou d’ailleurs.

« Les hôteliers auront un accès téléphonique direct avec la Santé publique, pour dénoncer par exemple un client récalcitrant au respect des règles strictes de quarantaine. Mais ils ne seront pas tenus de jouer à la police non plus, nous précise une source. Leur rôle se limiterait à tenir une liste de présence [matin et soir], permettant ainsi aux autorités d’identifier les clients manquants, au besoin ».

Des inspecteurs

Il est prévu que des inspecteurs de l’ASPC visiteront tous les établissements sélectionnés aujourd’hui.

Si certains hôtels pourraient décider de se désister, il n’est pas non plus exclu que l’Agence en vienne à réduire ou augmenter leur nombre en fonction des fluctuations attendues ou constatées dans le nombre de voyageurs.

Les 10 hôtels sélectionnés

1. Montreal Airport Marriott In-Terminal

Photo Agence QMI, Joël Lemay

2. Aloft Montreal Airport

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

3. Fairfield Inn & Suites Montreal Airport

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

4. DoubleTree by Hilton Montreal Airport

Photo Agence QMI, Joël Lemay

5. Comfort Inn Dorval

Photo Agence QMI, Joël Lemay

6. Holiday Inn Express & Suites Montreal Airport

Photo Agence QMI, Joël Lemay

7. Crowne Plaza Montreal Airport

Photo Agence QMI, Joël Lemay

8. Hampton Inn & Suites by Hilton

Photo Agence QMI, Joël Lemay

9. Baymont by Wyndham Montreal Airport

Photo Agence QMI, Mario Beauregard

10. Comfort Inn Pointe-Claire