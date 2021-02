Quoi regarder à la télé mercredi?

Voici quelques suggestions d'émissions et de films à regarder à la télévision sur les chaînes francophones le mercredi 17 février:

«Deux semaines d’avis»

Au service d’un millionnaire séducteur pendant cinq ans à titre d’assistante personnelle, une avocate sortie de Harvard en a assez de voir sa vie réglée au quart de tour. Sa décision est prise: la démission est sa seule option.

Comédie romantique portée par Sandra Bullock et Hugh Grant.

Mercredi, 14 h, Prise 2.

«Disparition: Crystal Rogers»

Début d’une série documentaire centrée sur le cas d’une mère de cinq enfants dont l’auto a été découverte à Bardstown, au Kentucky, mais pas elle. Dans cette ville américaine, où son père a été abattu alors qu’il tentait de la retrouver, les affaires non résolues sont légion.

Mercredi, 20 h, MOI ET CIE.

«Sans rancune»

Rita Baga, Mado Lamothe et plusieurs autres drag queens québécoises ont accepté d’être la cible de Pier-Luc Funk, Hélène Bourgeois-Leclerc et Pierre-Yves Roy-Desmarais. Gentiment, en humour, le trio se moque d’elles. On apprend aussi les raisons qui poussent Pier-Luc à être jaloux de ces dernières.

Mercredi, 20 h, TVA.

«Célibataire cherche papa»

Ancienne concurrente de la téléréalité amoureuse «The Bachelor», Kristy Katzmann veut maintenant choisir un homme qui pourrait devenir le père de ses enfants. Pour ce faire, 15 soupirants devront relever les défis et passer le test de divers rendez-vous.

Nouveau jeu télévisé animé par l’actrice Kristin Davis.

Mercredi, 21 h, Canal Vie.

«Dans les médias»

Plus de 20 ans après leur différend, Marie-Louise Arsenault et Denise Bombardier se retrouvent. On parle aussi de la place qu’occupe le média américain NewsMax aux États-Unis. On pénètre une fois de plus dans l’univers de la DPJ et on teste Clubhouse, un réseau social en pleine ascension.

Mercredi, 21 h, Télé-Québec.

«Zoé Hart»

Série dramatique mettant en vedette Rachel Bilson dans le rôle d’une toute fraîche diplômée en médecine à New York. D’abord réticente, elle accepte de pratiquer temporairement en Alabama, là où un professionnel de la santé qui lui est étranger lui a laissé la moitié de sa clientèle en mourant. Début.

Mercredi, 23 h, VRAK.

«Nos mères»

Drame articulé autour d’un jeune anthropologue qui, un jour, se met à songer sérieusement à la forte possibilité de retrouver son père. L’homme, dont on a perdu la trace durant la guerre civile au Guatemala, était un guérillero. Long métrage écrit et réalisé par Cesar Diaz.

Mercredi, 23 h 30, TFO.