Réouverture des salles à manger: un plan immédiat réclamé par les restaurateurs

«Sauvez les restos M. Legault!», lance l’Association des restaurateurs du Québec (ARQ) qui souhaite que le gouvernement offre un cadre «prévisible et structuré» de la réouverture des restaurants dans toutes les régions du Québec.

C’est par le biais d’une campagne de mobilisation que l’organisation tentera de faire entendre la voix de ses membres.

Celle-ci se traduira par l’envoi de centaines de cartes postales au premier ministre François Legault et aux députés des régions respectives, ainsi que par la signature d’une pétition en ligne sur la plateforme Change.org.

«On ne cherche pas du tout à confronter le gouvernement ou à s’opposer aux efforts qui doivent être faits pour endiguer la pandémie. C’est simplement qu’on ne sent pas qu’on a eu toute l’écoute et l’aide que l’on méritait dans les derniers mois», explique François Meunier, vice-président aux affaires publiques et gouvernementales de l’ARQ, contacté par Le Journal.

«Ce n’est plus possible»

L’association souhaite donc qu’un plan de réouverture «prévisible et structuré» pour assurer les membres de l’industrie qu’on ne les a pas oubliés et leur permettre d’être prêts lorsque le moment viendra.

«Personne ne va déchirer sa chemise si le gouvernement nous dit qu’on devra attendre après la relâche scolaire. Mais qu’on ne nous dise pas qu’on doit être encore fermé jusqu’au mois de juin, ce n’est plus possible!», souligne M. Meunier.

Ce plan devra également inclure une «aide directe» pour les restaurateurs, que leur établissement soit ouvert ou non, croit l’organisation. Et pas sous forme de prêts, réclame-t-elle.

«Un programme de subvention modulé selon la baisse de revenu ajouté aux ventes d'une réouverture des salles à manger permettra finalement aux gestionnaires de rembourser les nombreux prêts gouvernementaux contractés depuis le début de la pandémie», écrit l’ARQ dans un communiqué publié mardi matin.

Espoir

Alors que les salles à manger sont demeurées fermées dans la majorité des régions du Québec pendant sept des 11 derniers mois, les pertes dépassent les 5 milliards de dollars, affirme M. Meunier.

Pourtant, il rappelle que le directeur national de santé publique, Dr Horacio Arruda, avait lui-même confirmé en décembre que les établissements de restauration n’ont pas été démontrés comme étant des lieux d’éclosion.

«L’ouverture en zone orange demeure complexe, les assouplissements ne sont pas extraordinaires. Mais au moins, ça nous donne un espoir de reprise de la vie normale», conclut le porte-parole de l’ARQ.