Série-choc sur l’affaire Allen-Farrow

Si vous n’êtes plus capable d’écouter des chansons de Michael Jackson depuis Leaving Neverland, vous n’aurez probablement pas envie de revisiter les films de Woody Allen après Allen v. Farrow.

Deux ans après avoir donné la parole aux victimes présumées du chanteur de Thriller, la chaîne américaine HBO refait le coup en proposant une série documentaire-choc de quatre épisodes, qui examine la relation tumultueuse entre Allen et Mia Farrow, et explore les allégations d’abus sexuels proférées contre ce dernier par Dylan Farrow, leur fille adoptive.

Le premier épisode sera diffusé sur HBO dimanche soir et atterrira au Québec sur Crave au même moment.

Visionnement difficile

Après avoir regardé les trois premières heures d’Allen v. Farrow, on peut statuer qu’il ne s’agit pas d’un visionnement facile. Entendre une petite fille de cinq ans décrire comment un homme l’a touchée de manière inappropriée peut certainement donner la nausée.

Réalisée par Kirby Dick, Amy Ziering et Amy Herdy (The Invisible War), Allen v. Farrow donne la parole à Dylan Farrow. C’est d’ailleurs avec elle que s’ouvre la série. La caméra nous montre la jeune femme de 35 ans parcourant ses albums de photos de famille. On remarque aussitôt que certaines d’entre elles ont été arrachées, alors que d’autres ont été stratégiquement découpées pour effacer le souvenir de Woody Allen.

Le ton est donné.

Par l’entremise de vidéos maison, de documents juridiques inédits et d’entrevues, la série dépeint un portrait peu reluisant de Woody Allen, qui continue de rejeter ces accusations.

Dans le deuxième épisode, des experts en cinéma réexaminent même les thèmes qu’il explore dans ses films pour démontrer une obsession. Au troisième, on révèle ses jeux de coulisses pour manipuler les médias.