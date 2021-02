Un combat décisif pour Mbilli

Christian Mbilli aura un combat qui pourrait lui servir de tremplin pour la suite de sa carrière, le 18 mars prochain, à Porto Rico.

• À lire aussi: Une nouvelle version de Kean

Mbilli (17-0, 16 K.-O.) croisera le fer avec l’Ukrainien Ievgen Khytrov (20-2, 17 K.-O.) dans un duel qui sera présenté devant les caméras de NBC et de Punching Grace.

«C’est un combat très décisif pour ma carrière, a expliqué Mbilli lors d’un point de presse d’EOTTM. Je suis très confiant pour cet affrontement qui devrait plaire aux amateurs. Il pourrait y avoir des feux d’artifice.»

Au cours de sa carrière professionnelle, Khytrov a subi deux revers par knockout. Il est possiblement fragilisé et ça pourrait être un avantage pour Mbilli.

«On prépare ce défi de façon intelligente, a ajouté le Français qui s’entraîne à Montréal. Je tenterai de bien utiliser mon jab et ce sera aussi important de demeurer concentré du début à la fin.

«Je veux le faire payer pour chaque erreur qu’il va commettre. C’est un boxeur d’expérience et je vais tenter de le brûler.

«Je vais peut-être avoir l’impression de m’affronter, car il possède les mêmes habiletés. Par contre, je crois que l’âge et la diversification de la boxe vont jouer en ma faveur.»

Mbilli et Khytrov sont dans la même position. Ils n’ont pas le luxe d’échapper ce duel. Le gagnant va pouvoir redonner un second souffle à sa carrière et obtenir un combat d’envergure dans la prochaine année.

Pour le perdant, ce sera un important recul à tous les niveaux.

Qui sera dans le coin ?

Marc Ramsay est présentement en Russie pour le camp du champion unifié des mi-lourds, Artur Beterbiev, en prévision de son combat du 20 mars contre Adam Deines.

C’est Samuel Décarie, Luc-Vincent Ouellet et Vincent Auclair qui s’occupent des camps d’entraînement des autres boxeurs à Montréal, dont celui de Mbilli.

Pour le moment, ils ne savent pas qui accompagnera le pugiliste de 25 ans à Porto Rico. Une décision sera prise dans les prochains jours.

Le Groupe GYM a annoncé mardi que Marie-Pier Houle (3-0-1, 1 K.-O.) affrontera Jessica Camara (7-2), le 16 mars à Québec. Un test intéressant pour la boxeuse originaire de Trois-Rivières.