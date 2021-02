Un joueur des Flames en prend une pour l’équipe

Le défenseur des Flames de Calgary Rasmus Andersson s’est retroussé les manches après avoir perdu son poste au sein de la première paire des siens et sa performance a impressionné son entraîneur-chef Geoff Ward.

Le joueur de 24 ans avait évolué aux côtés du capitaine Mark Giordano depuis le début de la campagne, sans compter son utilisation au sein de l’unité principale d’avantage numérique. Cependant, Ward a brassé ses cartes, lui qui avait vu sa troupe plier l’échine 3 à 1 devant les Canucks de Vancouver, samedi. Andersson a ainsi atterri dans un duo complété par la recrue Connor Mackey, ce qui ne l’a pas empêché de récolter deux mentions d’aide et de contribuer à la remontée des Flames, qui ont pris leur revanche en l’emportant 4 à 3 en prolongation, lundi, en Colombie-Britannique.

«Nous pensions que "Razzy" devait revenir à du jeu simple, donc on voulait qu’il se concentre surtout sur son jeu à cinq contre cinq. Et je crois que ce fut beaucoup mieux, a déclaré Ward par le biais de propos rapportés par le quotidien "Calgary Sun". Quand nous avons décidé d’effectuer un changement sur l’attaque massive, "Razzy" ne l’avait pas. J’estime que si vous gardez un gars à un endroit où il n’obtient pas de succès, ça se fait aux dépens de sa confiance. Selon nous, il valait mieux l’éloigner de cela et lui offrir quelque chose de rafraîchissant. On ne veut pas détruire la confiance d’un jeune.»

«Il s’est concentré sur son hockey et il a prôné un style simple en jouant solidement, a ajouté le pilote au sujet de son arrière ayant passé plus de 19 minutes sur la glace et fini avec un différentiel de +2. Il était ainsi en séries éliminatoires, quand il jouait avec assurance en gardant le tout simple et efficace. Lorsqu’il performe de cette façon, il va habituellement très bien.»

Cette saison, Andersson a accumulé neuf points en 15 duels, tout en maintenant une fiche de 0.

Bataille serrée

Si les Flames veulent terminer dans le top 4 de la section Nord, ils auront certes besoin de tous leurs éléments, car la lutte s’annonce farouche. Avant les duels de mardi, ils occupaient le cinquième rang avec une fiche de 8-6-1 et 17 points. Ils ont marqué seulement quatre filets de plus, soit 44, qu’ils n’en ont permis.

Calgary accueillera les Canucks, mercredi, avant de retrouver ses rivaux de l’Alberta, les Oilers d’Edmonton, vendredi et samedi.